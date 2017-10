La Lliga programa la visita del Reial Madrid a Girona per al dia de Sant Narcís (16.15)

Passada ja la visita del Barça a Montilivi, que es va saldar amb un clar 0-3 a favor dels blaugrana, l'altre gran plat fort que esperen els aficionats del Girona per aquesta temporada, la del debut a Primera, és el duel a l'estadi contra el Reial Madrid. La cita amb els blancs ja té data i hora, després que ahir la Lliga de Futbol Professional el fes públic, juntament amb la resta de la desena jornada. D'aquesta manera, els de Zinedine Zidane trepitjaran ­territori blanc-i-vermell el dia de Sant Narcís, el 29 d'aquest mes d'octubre a un quart de cinc de la tarda. El duel es podrà veure en directe per beIN LaLiga.

Molt s'havia especulat sobre quin podia ser el dia de la visita del Madrid a Montilivi i semblava, unes setmanes enrere, que aquesta quedaria fixada un dia abans, el dissabte 28. Bàsicament, perquè un cop passat aquest partit, els blancs tenen compromís de Lliga de Campions i gairebé sempre que això passa, als equips implicats se'ls col·loca en dissabte. Aquest cop, però, no ha estat així. Hi ha ajudat que el duel que el Madrid disputarà a White Hart Lane contra el Tottenham tindrà lloc un dimecres i no pas un dimarts. I també hi ha tingut bastant a dir la presència de l'anada dels setzens de final de Copa, un altre condicionant que s'ha sumat a la festa.

El del Madrid, per tant, serà el punt i final d'una setmana ben exigent per als gironins, que tornaran a encarar tres partits en pocs dies, com va passar no fa massa, quan els duels amb el Sevilla, Leganés i Barça es van encadenar sense gaire descans. Així doncs, el Girona obrirà foc el dilluns 23 d'octubre al camp del Deportivo de la Corunya. Tres dies més tard, el dijous 26, l'equip debutarà aquesta temporada a la Copa del Rei a Montilivi contra el Llevant. Ja diumenge, serà el Reial Madrid el rival i la Lliga, la competició. Segurament, l'estadi es tornarà a omplir com va passar en el derbi amb el Barça. Les entrades es posaran a la venda dilluns vinent per als fans i dimarts per a fans i socis a 70, 90, 110 i 120 euros en funció del lloc de l'estadi.