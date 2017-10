Tot buidant la infermeria

A falta d'alegries en forma de bons resultats i punts, Pablo Machín ha rebut amb els braços ben oberts les últimes bones noves que han colpit el vestidor. La infermeria es va buidant i això sempre és benvingut. Semblava que, com fa un any, la tardor es convertiria en una època amb massa lesionats, fet que hauria estat un autèntic maldecap per al cos tècnic. No serà així. Si més no, de moment. La nòmina d'absents, força gruixuda la setmana passada, s'ha reduït de manera abismal i d'una tacada. Homes com Eloi Amagat, David Timor, Johan Mojica, Borja García i Àlex Granell han canviat de bàndol i si fins fa res treballaven al marge o es posaven en mans dels recuperadors i fisioterapeutes, ara s'exerciten amb el grup. Sense problemes. Sense molèsties. Preparats per jugar, si s'escau, aquest diumenge contra el Vila-real a Montilivi, on la victòria és una obligació per intentar evitar caure en posicions de descens.

Dilluns, l'equip tornava a la feina i ho feia amb una sessió al camp annex de Montilivi. Eloi i Timor es van exercitar amb tota normalitat. A ells, se'ls unien ahir Àlex Granell, Johan Mojica i Borja Garcia a Riudarenes. Molt bones notícies, sobretot perquè Machín recupera bona part dels seus futbolistes, tots ells absents divendres passat en l'amistós que el Girona va disputar en aquest mateix escenari contra el Montpeller francès i que va acabar amb victòria per als blanc-i-vermells (3-2). Eloi, fins ara absent a la Lliga, no ha entrat en cap de les convocatòries oficials i feia temps que treballava al marge per culpa d'una lesió muscular. El gironí ha fet net i ahir s'entrenava al mateix ritme que els seus companys. També David Timor. El migcampista va patir un trencament d'un dit del peu a principis d'agost, quan encara jugava al Leganés. Dos mesos després, està recuperat i ara només ha d'agafar el ritme per poder competir i cobrir les exigències de la Primera Divisió.

Àlex Granell, de la seva banda, va desaparèixer del mapa després del partit de Leganés. Va ser suplent contra el Barça i va quedar fora de la convocatòria amb el Celta. ­Machín ni tampoc el club van destapar quin tipus de lesió patia ni se li va posar cap temps de recuperació; ahir se'l va veure al damunt de la gespa de Riudarenes, entrenant com un més i podria reaparèixer diumenge. Borja no s'ha perdut cap partit, però va acabar ben tocat el duel a Balaídos, marxant coix quan va ser substituït. La setmana passada va treballar a mig gas; si fa no fa com Johan Mojica, reservat en l'amistós contra el Montpeller. Tots dos ja estan bé i disponibles per enfrontar-se al Vila-real.

En canvi, mentre que Pedro Alcalá està descartat (es va operar el 2 d'octubre i encara li queda com a mínim un mes per tornar), Marc Muniesa és dubte. A Leganés va haver d'abandonar la gespa per una lesió al bíceps femoral dret. En principi, en tenia per a unes tres setmanes, termini que es compleix avui mateix. Ahir encara no es va entrenar amb el grup i caldrà veure si ho fa algun dia d'aquesta setmana, per saber si arribarà a temps per vestir-se de curt diumenge.