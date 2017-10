Una dècada en plena transformació

És ben cert que el salt al futbol professional li ha servit de molt al Girona. Des que el 2008 posava els dos peus a Segona A per primer cop en molts anys fins ara, el club ha viscut una veritable transformació que queda ben visible en moltes vessants. Ja no només en matèria esportiva, passant d'un equip que patia per no baixar a un que ha estat capaç de pujar a Primera. La massa social també ha crescut, sobretot aquest darrer any. La metamorfosi, però, també ha arribat a Montilivi, un estadi que ben aviat complirà 50 anys de vida i que ha estat en aquesta darrera dècada quan veritablement ha netejat la seva cara per modernitzar-se i posar-se a to.

Deia en aquest mateix diari l'actual director general del club, Ignasi Mas-Bagà, que aquesta temporada s'havia desemborsat una quantitat propera als 3 milions d'euros per adequar el camp a les exigències de l'elit. Ho explicava aquesta mateixa setmana, desgranant les millores més costoses. Dues, ja s'han acabat. Les graderies de Gol Nord i Preferent s'han ampliat per 700.000 euros. A part, s'ha canviat la gespa i s'ha baixat l'alçada del terreny de joc, obra que ha costat prop d'un milió d'euros. És a punt de començar la instal·lació del nou sistema d'il·luminació, que ascendirà al milió i mig. Són els canvis més recents d'un estadi, això sí, que ja fa uns anys que està creixent. Passades unes quantes temporades de deixadesa i sense que ningú hi fes pràcticament res, va ser ara fa una dècada quan hi va començar el moviment. Aquest ha estat continu i sense gaire descans. Una transformació que haurà costat prop de 6 milions d'euros, que preveu millores de tota mena i que ha estat sufragada per les arques del propi club, per l'Ajuntament de Girona i també pel Govern central.

El punt d'inflexió va ser l'ascens a Segona A després d'un munt de temporades navegant a la deriva per categories inferiors com la Segona B, Tercera o fins i tot Primera Catalana. El futbol professional li obria les portes a un Girona que volia estar a l'alçada. Començant pel camp, que requeria un rentat de cara. Entre d'altres treballs, es van col·locar cadires, fins llavors inexistents, passant l'estadi a tenir un aforament de 7.000 espectadors. L'obra es va acabar amb la Lliga ja encetada i va costar uns 750.000 euros. Joan Pluma, llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme, explicava que aquesta quantitat era destinada de «forma urgent» i que van sortir d'una «inversió prevista (l'ampliació de l'escola Municipal de Música) que no s'executarà».

La primavera del 2010, la famosa lona que cobria la zona que quedava just al davant de Tribuna desapareixia. S'hi construïa una nova graderia de Preferent, catorze anys després que se n'ensorrés l'anterior. Això va ampliar l'aforament en poc més de 2.000 espectadors. Es va finançar amb el Pla d'Ajudes impulsat pel Govern central, que va destinar-hi un milió d'euros.

L'era Delgado, que va donar el seu tret de sortida l'estiu del 2010, també va comportar unes quantes millores a Montilivi. A part de reformar la llotja i adequar una zona VIP, es van canviar de dalt les oficines i també es va instal·lar un nou marcador electrònic. El nou aparell, de 18 metres quadrats, comptava amb alta definició i tecnologia LED, quelcom inèdit fins llavors. La seva instal·lació va rondar els 100.000 euros. Ja al febrer del 2014 s'estrenava la Unitat de Control Operatiu (UCO), que va costar 250.000 euros, una quantitat que va cobrir l'Ajuntament. A tot això, se li ha de sumar el nou túnel de vestidors, la megafonia, els torns de control d'accés de l'afició... Un seguit de canvis que fa anys que van donar el tret de sortida i que, de moment, no tenen fi. Perquè Montilivi vol seguir creixent