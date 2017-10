«Estic disponible, jugar és decisió de l´entrenador»

David Timor ja comença a veure la llum al final del túnel. S´ha passat dos mesos fora de combat en patir la lesió més llarga de la seva carrera. La va patir quan encara era jugador del Leganés. A Montilivi, s´ha passat les setmanes avançant en el seu procés de recuperació fins que el dilluns, per fi, s´unia al treball de grup. Un gran pas endavant. Ara, tot i que a ell li encantaria jugar, es posa en mans de Pablo Machín, que serà l´encarregat de decidir si li dona els seus primers minuts aquest diumenge o si caldrà esperar, com a mínim, una jornada més.

Ahir, a Riudarenes i després de suar durant una bona estona, va explicar que «ja em trobo bé» i que «estic disponible», tot i que no amagava que jugar aquest cap de setmana és una opció que se li escapa de les mans. «Això no depèn de mi, és decisió de l´entrenador. Espero anar a millor durant aquesta setmana. Encara em falta ritme», deia. Quan li toqui, li serà igual jugar al mig o a l´eix. «No em veig en una posició concreta, sinó allà on se´m necessiti». Deia també que se li havia fet «dur» tot aquest temps sense «poder fer res», que havia estat «impacient» i amb moltes «ganes d´entrar».

Jugui o no, aquest diumenge té coll avall que al Girona no li val cap altre resultat que la victòria contra un «bon Vila-real». «Hem d´intentar guanyar a casa, on fa temps que no sumem els tres punts. No és el mateix enfrontar-se a un equip com el Vila-real que fer-ho amb el Barça, però també ens ho posaran molt complicat perquè juga a Europa i és molt complet». En destacava, igualment, el seu «potencial al davant» subratllant la presència del golejador Bakambu.

I tornava a equiparar els inicis de Lliga que han viscut Girona i Leganés en aquests dos últims anys. «Em recorda molt perquè la temporada passada vam rebre molts rivals de la part alta al nostre estadi i ens va costar molt guanyar-hi. Això és molt llarg i encara tenim marge de maniobra», deia. Parlava d´aquest darrer curs com una temporada «molt estranya» i també «diferent» de l´actual. «La salvació va ser molt més barata i hi havia una gran diferència entre els equips. Ara tot està més igualat i costarà més lligar la permanència».