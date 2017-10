Bounou, Olunga i Maffeo s´incorporen en un entrenament sense Muniesa

De mica en mica, el dia per rebre el Vila-real a Montilivi s'acosta i Pablo Machín va recuperant efectius. Dilluns eren David Timor i Eloi Amagat els que confirmaven que han fet net dels seus respectius problemes físics i es reincorporaven al grup; dimarts, tres quarts del mateix amb Àlex Granell, Johan Mojica i Borja García; i ahir, tres dels quatre internacionals s'unien a la disciplina blanc-i-vermella un cop acabats els seus periples. Es tracta de Pablo Maffeo (Espanya sub-21), Yassine Bounou (Marroc) i Michael Olunga (Kènia). El primer va ser titular en la victòria a Eslovàquia camí del proper europeu; el porter no va jugar ni un sol minut en l'enfrontament amb Gabon classificatori del Mundial; i l'atacant va participar en els dos amistosos a Iraq i Tailàndia. Qui encara ha d'arribar és Stuani, qui la matinada del dimecres celebrava amb l'Uruguai el bitllet per ser a Rússia l'estiu vinent.

En un principi, tant Stuani com la resta d'internacionals haurien d'estar disponibles per enfrontar-se al Vila-real. Més difícil sembla que hi sigui Marc Muniesa. Va patir una lesió al bíceps femoral el passat 20 de setembre i encara no ha rebut l'alta. Amb ben pocs dies de marge, que arribi a temps per ser titular cada cop es veu més complicat. Qui està del tot descartat és Pedro Alcalá. El central es va operar la setmana passada i encara una recuperació que el durà com a mínim un mes de baixa.