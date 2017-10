La pilota aturada, una gran aliada en aquest inici de curs

Es fa un fart de repetir Pablo Machín que si al seu Girona li costa un munt fer gols és, entre d'altres coses, perquè no pot disposar de la mateixa qualitat que tenen d'altres equips amb un potencial econòmic més gran. El sorià, per fer més lleu aquest desavantatge, recorda que, a part de generar com més ocasions millor, no li queda gaire més opció al seu equip que la de treure profit de la pilota aturada. Un recurs que al Girona de Machín li ha donat molt. Moltíssim. Aquesta bona relació s'ha mantingut intacta més enllà de Segona. Continua a Primera. No veuen gaire porteria els gironins i quan ho fan en bona mesura és gràcies a l'estratègia, una arma que caldrà mantenir a punt perquè caiguin els bons resultats i, en conseqüència, els punts. La dada és clara: la meitat dels gols que els de Montilivi acumulen a la Lliga han arribat a través d'aquesta mena de jugades. Quasi res.

A dia d'avui, a l'espera de rebre diumenge al Vila-real, el Girona ha marcat 6 gols. Pocs, però suficients per no caure en descens. D'aquests, 3 han estat fruit de l'estratègia. El primer va arribar el dia del debut, contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi. En un córner servit per Àlex Granell a la dreta de la porteria d'Oblak, la pilota va volar fins al segon pal. Allà, entre un defensa i un central blanc-i-vermell la van deixar picada al cor de l'àrea on Stuani, també de cap, va superar el porter amb una rematada ajustada cap a un costat.

El segon es va produir una setmana després i va suposar el primer (i únic) triomf dels de Machín en el campionat. Tot va néixer en una falta llunyana, en camp dels andalusos però a força distància de l'àrea. Granell, quan tothom esperava l'esfèrica al cor de la gran, la va picar per damunt de la tanca una mica escorada cap a Portu. El murcià va rematar ben ràpid i Roberto, el porter, va tenir temps per refusar la pilota però deixant-la morta. Alcalá va ser més ràpid que ningú per marcar l'únic gol del partit. El tercer va ser a Vigo i de nou, gràcies a una falta. Aleix Garcia, un pèl escorat a l'esquerra i lluny de l'àrea, va enviar un servei pla però contundent cap al pal llarg. Juanpe, entrant des del darrere, va tocar-la amb el cap deixant-la a l'altre costat perquè allà, Stuani, marqués.

En total, 3 gols de 6 gràcies a l'estragègia. Stuani és qui més profit n'ha tret, amb un parell de dianes. A més, sempre que s'ha marcat a pilota aturada s'ha puntuat: 2-2 amb l'Atlètic, victòria per 1-0 contra el Màlaga i 3-3 agònic a Vigo.