Machín està convençut que "el Vila-real ens exigirà molt"

Dues setmanes després de l'última vegada, Pablo Machín ha tornat a protagonitzar una roda de premsa prèvia a l'estadi de Montilivi. Aquest cop, per avisar dels perills del Vila-real, el proper rival dels blanc-i-vermells, i també per confirmar que ni Marc Muniesa ni tampoc Pedro Alcalá podran jugar demà, però sí que estaran en condicions de fer-ho homes com Eloi Amagat, David Timor i Àlex Granell, ja recuperats.

Començant per això últim, Machín ha assegurant que tant Muniesa com Alcalá "van molt bé de les seves recuperacions", recordant això sí que es tracta "de temes diferents". Mentre que per veure al central "encara haurem d'esperar unes setmanes", a Muniesa se l'espera "la setmana vinent". "Tenim les altes d'Eloi i Timor. Granell també està entrenant i és probable que estigui disponible", ha afegit.

Ha dit també que "el Vila-real és el millor rival possible per tornar a guanyar, bàsicament perquè és el proper", abans d'advertir dels molts perills que els seus es trobaran demà al damunt de la gespa: "Ells tenen molt bons jugadors. A cap equip se li regala participar en una competició europea".

Per al sorià, la clau és intentar "portar la iniciativa" i fer servir "les nostres armes", ja que només així "tindrem opcions de guanyar" i tornar així a sumar tres punts, cosa que no passa des de finals del mes d'agost. "És molt important no encaixar i també ser molt efectius a dalt. Si a més competim bé, com sempre demano, millor", ha completat.