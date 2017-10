El partit més especial d'Aleix Garcia

Mai és fàcil anar-se'n de casa i menys quan s'és jove i és té al davant una decisió que pot canviar la vida. Això és el que li va passar a Aleix Garcia ara fa dos estius quan el Manchester City se li va plantar a la porta de casa amb un contracte d'aquells que no es poden refusar. Tenia tan sols 17 anys i va decidir fer les maletes i acceptar la proposta citizen.

Enrere quedava una dècada al Vila-real, club on va arribar amb només 7 anys procedent de l'Ulldecona i on va viure 10 anys a la Residència que el club té per als seus joves talents. Van ser uns anys magnífics els quals mai podrà esborrar però de cap manera es penedeix del pas que va fer fitxant pel City. «Ho vam valorar amb la família i el representant i ho vam tenir clar. No em penedeixo de res».

La projecció mostrada al Madrigal, on era un fixe a les categories inferiors de la selecció espanyola i amb qui va arribar a debutar a Primera a San Mamés amb 17 anys van fer que el City el captés. Ara, amb 19 anys, mentre segueix creixent com a futbolista a Montilivi s'enfrontarà demà al club del seu cor per primera vegada. «Serà un partit especial per mi i la meva família però al final no deixen de ser tres punts més», assenyalava ahir al final de l'entrenament de Riudarenes el jugador. El Vila-real ha marcat Aleix Garcia i, sense anar més, lluny durant aquesta aturada de seleccions ha baixat a La Plana a saludar els treballadors i amics que encara té a la Residència.

El record d'aquell 23 de maig de 2015 a San Mamés en què va debutar a Primera amb el Vila-real amb el dorsal 60 a l'esquena no l'oblidarà mai. Ara bé, la vida continua i la carrera esportiva també. Tant és així quue al cap de poc, amb 19 anys estava jugant ja al costat d'Otamendi, Gündogan o Gabriel Jesus al primer equip del City, a les ordres de Guardiola. No obstant això, Aleix Garcia està centrat únicament amb el Girona i només pensa com derrotar el seu Vila-real.

En aquest sentit, recorda que els groguets «estaven jugant fins ara amb un 4-4-2 però amb Calleja han passat a fer-ho amb un rombe al mig». «Tenen un gran equip i uns magnífics jugadors», destaca. Aleix Garcia explica que no va coincidir directament amb Calleja, entrenador de l'equip, en cap equip de base, però sí que el coneix del planter groguet. «Vam coincidir molt poc. Només alguns partits quan ell entrenava el juvenil. Tot i això que no m'hagi entrenat fa molts anys que el conec d'estar allà. Som amics i serà un gran retrobament».

El d'Ulldecona reconeix que «té moltes ganes» d'enfrontar-se al Vila-real pel fet sentimental. Al mateix temps però, Aleix Garcia també veu aquest partit com una bona prova per continuar demostrant que pot ser titular al Girona. El d'Ulldecona ho va ser contra el Barça i també en la visita a Balaídos, a més a més de l'amistós contra el Montpeller a Riudarenes. «És cert que en Granell ja està recuperat. M'entreno tan bé com puc i el míster sempre té la darrera decisió. Espero que em toqui a mi», diu sincerament. Pel que fa al partit, Aleix Garcia veu l'equip «preparat» per encarar la visita de tot un Vila-real. «Avui (per ahir) ha arribat l'Stuani que era l'últim que faltava. L'equip està bé. Amb ganes i forces. Hem recuperat bé aquestes setmanes per encarar amb garanties el partit amb el Vila-real».