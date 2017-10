Pere Pons s´enfrontarà aquest diumenge a l´equip que va intentar seduir-lo aquest estiu

El compromís i les ganes de jugar a Primera Divisió amb l'equip del seu cor i de la seva terra van fer que Pere Pons acceptés la renovació i millora de contracte (fins al 2020) que li va presentar el Girona aquest estiu. Va costar sí, perquè les notables actuacions del jugador els últims anys havien cridat l'atenció de diversos clubs. Finalment però, la voluntat del jugador va prevaldre i el de Sant Martí Vell continua sent un dels pals de pallers de l'equip, un mirall per als joves del planter i un ídol per als joves aficionats blanc-i-vermells. L'emblema de l'entitat, vaja.

Indiscutible durant les primeres 7 jornades de Lliga, Pons continua creixent com a futbolista mentre s'adapta a Primera Divisió. Però què hauria passat si aquell «sí» que va donar a Quique Cárcel a l'estiu hagués estat un «no»? Doncs que diumenge Pere Pons tornaria a Montilivi però ho faria vestit de groc i saltant al terreny de joc des del túnel visitant com a jugador del Vila-real. L'àrea esportiva del conjunt de La Plana feia un parell d'anys que seguia Pons de ben aprop i segons va confessar Cárcel «van venir a buscar-lo». Sí, Pons va tenir sobre la taula una molt bona oferta en ferm del Vila-real que ja tenia a punt el xec amb els diners de la seva clàusula de rescissió a punt (1,7 milions d'euros). Amb l'acord de renovació, la xifra s'ha multiplicat considerablement malgrat que el Girona no la va fer pública a l'estiu.

Als seus 24 anys, el Vila-real veia en Pons una aposta de present així com de futur a la màxima categoria. Al final però l'eclosió de Rodrigo Hernández (internacional sub-21) i el «no» de Pere Pons van fer que el club castellonenc incorporés només un jugador contrastat com Fornals (Màlaga) i completés el mig del camp pujant i baixant dos joves del planter com Chuca i Ramiro Guerra. L'aposta de Pons ha estat segurament arriscada. El seu sentiment l'ha fet decantar per quedar-se al Girona refusant poder ser en un equip que juga l'Europa League i que ha de lluitar per les places europees novament aquesta temporada.

Durant la presentació de la seva renovació, Cárcel va destacar el seu «compromís», justificat amb la decisió que ha pres el futbolista. «Volia estar aquí per sentiments. És el club de la seva vida. Però com tot jugador vol progressar i millorar. Tenia una proposta molt important d'un club que en pagava la seva clàusula. Ha decidit apostar fort pel Girona i ha posat per davant els sentiments al tema professional. En Pere té aquell ADN gironí que volem. Els seus valors són clau», destacava el màxim responsable esportiu blanc-i-vermell.