Stuani: «Seria un honor poder ser el primer jugador del Girona mundialista»

Cristhian Stuani va ser la gran novetat a l'entrenament d'ahir a Riudarenes. El davanter va arribar fatigat del viatge però satisfet i orgullós d'haver aconseguit l'objectiu de classificar-se amb l'Uruguai per al Mundial de Rússia 2018. «És un dels meus grans objectius. Després de molts anys a l'equip, per a mi és molt important fer una bona temporada per lluitar amb totes les forces per anar al Mundial», va assegurar el jugador. Stuani podria convertir-se en el primer jugador del club blanc-i-vermell a participar en una Copa del Món tot i que desitja que aquest honor pugui ser compartit «amb algun altre company que també té possibilitats de ser-hi».

Satisfet d'haver assolit satisfactòriament el repte de la classificació per al Mundial, el davanter sud-americà explicava ahir que ara es vol centrar en el Girona i, per aquest motiu, espera poder «transmetre la mentalitat positiva i guanyadora aquí». A diferència de la darrera aturada de seleccions, en què amb prou feines va tenir temps de fer un entrenament, aquest cop el fet que el partit contra el Vila-real sigui demà farà que l'uruguaià –que no va jugar cap minut en els dos partits de classificació– tingui més marge per recuperar-se del desgast del viatge. «Sempre que hi ha una aturada per seleccions, els jugadors que hem de viatjar a Sud-amèrica fem viatges força llargs. Hi estem acostumats. Per sort el partit és diumenge i tenim un dia o dos per recuperar-nos i estar a punt per jugar», recordava.