La remuntada del Girona es queda a mitges

50 dies després tampoc s'ha pogut cantar victòria. No hi ha manera. El Girona, tot i que ho ha intentat fins al final, ha encadenat la seva tercera derrota consecutiva a Montilivi i ho ha fet per culpa d'un nefast inici de partit en què ha encaixat dos gols.

Malgrat retallar distàncies abans del descans i ha millorat la seva imatge, l'empat mai ha arribat. Ni al 85, quan ha enviat una rematada al travesser.

Necessitat com ho estava d'un bon resultat, s'esperava que l'equip saltés al camp amb la mateixa intensitat i ambició dels dies de l'Atlètic, Màlaga i fins i tot Sevilla. Era imprescindible anar a per totes i posar la por al cos de bon començament al Vila-real.

Sobretot jugant-se el partit a Montilivi, on s'hi encadenaven ja un parell de derrotes consecutives. Però no ha estat així. Ni de bon tros. Potser superats pel rival, per les circumstàncies o pel que sigui, al Girona no se l'ha vist durant molts minuts. No ha ensumat ni la pilota. Només així s'explica que el Vila-real s'hagi posat amb un 0-2 al seu favor en menys de 20 minuts.

Machín ha apostat per l'onze més semblant possible al de les primeres jornades. Ha hagut de fer jugar Ramalho obligat per les baixes en defensa, mentre que Granell, un cop recuperat de la seva lesió, s'ha fet un lloc al mig del camp. De nou, s'ha apostat per un sol punta i més migcampistes. El tècnic havia dit, durant la prèvia, que s'intentaria dominar la possessió. Però la pilota, des del primer segon, ha estat dels visitants. Toc, toc i més toc. Així, el Vila-real ha fet molt de mal, agafant l'esquena una vegada i una altra a la defensa.

Al 4, Bakambu ha rebut a l'àrea un pèl escorat a la banda i el seu centre no ha trobat rematador per molt poc. Pocs minuts després, una acció calcada ha acabat amb el 0-1. Bakambu, que està en ratxa, ha rebut tot sol deixant enrere Bernardo i Juanpe. Amb un xut col·locat al pal esquerre, ha batut Iraizoz.

Si ha despertat el Girona ho ha fet de manera ben tímida. No hi havia idees. S'abusava de la pilotada llarga, de les centrades que no portaven enlloc. Mentrestant, els de Calleja seguien a la seva. Al 19, s'ha repetit la història. Castillejo ha rebut amb camp per endavant i l'ha picat a l'espai per l'entrada de Bakambu. Juanpe, uns segons tard, ha arribat com ha pogut a l'alçada del davanter però no ha pogut fer res per evitar el 0-2.

Es flairava el desastre. Bàsicament, perquè el Girona ho era el Girona. No hi havia intensitat, idees ni res de res. L'equip estava en mans del seu adversari i no hi havia cap símptoma de millora. Però, el que són les coses, el panorama ha canviat. I ho ha fet perquè el partit s'ha escalfat. Jaume Costa i les seves picabaralles amb Portu han encès els ànims de Montilivi i també dels jugadors, que han pujat de revolucions.

S'han estirat els gironins i l'últim quart del primer acte ha sigut blanc-i-vermell. Al 36, Granell ha servit una falta que Bernardo ha rematat molt fluix a les mans de Barbosa. Al 39, la centrada ha estat de Granell, Stuani l'ha tocat amb el cap i entre el porter i el travesser han evitat el gol. En la jugada posterior, ha arribat l'1-2. De nou, gràcies a l'estratègia.

El córner ha estat servit en llarg, al segon pal; allà, després d'un rebot, la pilota ha caigut a peus de Bernardo, que l'ha engaltat cap a l'interior de la petita perquè Stuani, molt habilidós, marqués amb un toc d'esperó. Ha estat la millor notícia per a un Girona que ha arribat viu al descans.

El gol i també el pas pels vestidors ha estat la veritable panacea perquè només encetar-se el segon temps, la cara dels gironins ha estat una altra. Més intensitat, més ganes i més perill només d'inici. Machín ha decidit moure les fitxes i ha assegut a un desaparegut Granell dotant de més presència l'atac amb l'entrada de Kayode. L'equip ha continuat amb la seva línia ascendent, buscant amb molta insistència les bandes i fent mal a cada badada del seu rival.

A banda de reclamar dos possibles penals per mans, d'una centrada amb moltíssima intenció d'Aday al pal llarg i d'una mala rematada de Kayode a passada d'Stuani, al millor ocasió dels primers minuts ha arribat al 49. Pilota robada a tres quarts de camp, contracop franc i infame decisió d'Stuani. L'uruguaià no ha vist Kayode per l'esquerra i ha optat per deixar-la a la dreta per Maffeo. Tard i malament, perquè el xut del carriler, molt forçat, ha impactat amb el lateral de la xarxa.

S'ha estirat el Girona. Bona senyal, però també un perill perquè amb espais, el Vila-real és encara més perillós. L'entrada de Bacca ha aportat frescor a l'atac dels de Calleja i el colombià ha tingut la sentència al 64. Ha collit un mal refús dins l'àrea i s'ha inventat un xut creuat que Iraizoz ha salvat com ha pogut. De mica en mica, l'embranzida ha semblat que ha anat perdent pistonada fins als últims minuts, quan els de Machín s'han llençat en tromba tot buscant l'empat.

Al 85, no ha arribat de miracle. Douglas Luiz, que havia entrat per Portu una desena de minuts abans, ha servit una falta amb tota la intenció del món. Allà, el central Víctor Ruiz ha desviat la pilota cap a la seva pròpia porteria amb la mala sort per als gironins que ha acabat impactant amb el travesser.

Ja amb el cronòmetre en contra, la defensa del Vila-real s'ha convertit en un mur, refusant totes i cadascuna de les pilotes penjades. Douglas, Mojica, Borja i fins i tot el porter Iraizoz s'han fet un fart al descompte de buscar la pilotada sense fortuna. No hi ha hagut sort. Almenys, el marcador tampoc s'ha mogut en contra. I això que Soriano, al 93, ha tingut un xut al pal quan el partit ja moria.



Fitxa tècnica



Girona: Gorka; Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday (Mojica, min. 64); Pere Pons, Granell (Kayode, min. 46), Borja García; Portu (Douglas Luiz, min. 75); i Stuani.

Vila-Real: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodrigo, Samu Castillejo (Cheryshev, min. 65), Manu Trigueros, Fornals, Bakambu (Soriano, min. 82) i Sansone (Bacca, min. 55).

Gols: 0-1, Bakambu (min. 8). 0-2, Bakambu (min. 19). 1-2, Stuani (min. 40).

Àrbitre: Del Cerro Grande (comitè madrileny). Ha amonestat Portu, Kayode (Girona); Álvaro, Bakambu, Bacca, Rodrigo (Vila-real).

Estadi: Montilivi. 9.935 espectadors.