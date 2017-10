Machín, convençut que «l´equip es mereix guanyar un partit»

No va descobrir ahir la sopa d'all Pablo Machín en la roda de premsa prèvia al partit contra el Vila-real, però sí que va felicitar-se per haver «recuperat efectius», parlant d'Eloi Amagat, David Timor i Àlex Granell. No només això; també va elogiar, i molt, el proper rival, recordant que l'efectivitat i la solidesa en defensa seran claus per aconseguir una victòria que, segons el seu criteri, el seu vestidor «es mereix».

Creu que ha arribat l'hora de sumar de tres en tres. No perquè ell ho digui, sinó perquè les sensacions i els arguments que ha anat mostrant l'equip així ho justifiquen. «Aquest equip ja es mereix guanyar. El conte diu que tenim més mèrits que no pas punt, però això només són excuses. El que compten són les victòries per anar creixent a la classificació i també la moral del vestidor», deia. Afirmava també que el «millor rival» per tornar a guanyar és precisament el Vila-real. No per a res en concret, sinó perquè «és l'immediat», però ràpidament el de Gómara s'afanyava en parlar d'un duel «ben complicat» el d'aquesta tarda a l'estadi.

Parlava d'un equip, el de la Plana, «amb energies i la moral renovades» després del canvi d'entrenador, i que l'«empenta» que suposa rebre «un toc d'atenció» seguirà intacte una setmana més. Això li donarà un plus al Vila-real, un conjunt «més alegre» del que ho era abans. «Són bastant ofensius, amb uns laterals que tenen un llarg recorregut i que a vegades semblen carrilers com els que tenim nosaltres. Acumulen molta gent al mig del camp i els davanters són molt perillosos, amb qualitat i una alta capacitat golejadora. Els homes del mig, a més, tenen dinamisme i aposten pel joc combinatiu», analitzava.

Preveu Machín una «bona batalla» i es felicitava per poder comptar amb gairebé tota la plantilla. «El més important és que hem anat recuperant gent. Ara ens espera un mes exigent en el que tothom tindrà la seva oportunitat. És qüestió d'anar-se mostrant. Tenim al davant un repte complicat i il·lusionant», deia, fent referència no només a la cita d'avui, sinó als propers compromisos, molt comprimits al calendari. Després de confirmar les baixes de Pedro Alcalá i Marc Muniesa, dient d'aquest últim que se l'espera la setmana vinent, explicava també que David Timor entrarà a la convocatòria. «És migcampista però és l'únic que pot fer de central. Surt d'una lesió, encara que ha entrenat molt bé». També va dir que Granell està «disponible» abans de subratllar que «l'objectiu és guanyar i l'única manera de fer-ho és ser efectius per marcar gols i mantenir la porteria a zero».