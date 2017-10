«Això és l´elit i si en volem gaudir queda clar que ens tocarà patir»

Pablo Machín fa tant de temps que corre per Girona que ha mostrat moltes cares a les rodes de premsa. Se l'ha vist cofoi, traient pit i ben satisfet per les victòries; emprenyat pels empats a darrera hora, resignat quan no hi ha hagut manera de plantar cara, i trist quan els ascensos s'han escapat a darrera hora. Però feia temps, per no dir mai, que no se'l veia com ahir. Potser perquè hi va voler posar una pinzellada de realisme, que va acabar brollant en victimisme. Sí, va treure el seu costat més optimista, però perquè no li va quedar més remei. Des de «disgustat» i «crític» amb algunes coses, fins a resignat a les circumstàncies. Deixant anar també les possibles «pors» i l'«excessiu respecte» que tant ell com la plantilla havien deixat entreveure contra un «molt bon» Vila-real.

Poc amant dels titulars, ahir Machín en va deixar anar més d'un. El primer, queda clar: «Això és l'elit i si en volem gaudir tenim molt clar que ens tocarà patir». Reiterava així amb la idea que al Girona li costarà un munt sumar aquesta temporada, com es va veure ahir i com s'ha vist en el que portem de Primera. «Tenim el pressupost més baix, menys experiència que ningú i no tenim jugadors de primera línia. Hi ha moltes circumstàncies que ens farien ser ara mateix els últims. Podria ser una justificació a tot el que ens passa, però no podem tenir excuses respecte a això ni tampoc vull transmetre això», deia. Per això, en comptes de llençar la tovallola abans d'hora, el sorià té clar i així ho repetia que l'equip mai es rendirà, com va fer tot i el 0-2 matiner del Vila-real. «Només pensem en competir i guanyar. Sincerament, creia que avui (ahir per al lector) guanyaríem i així els ho havia dit als meus jugadors. Ells també n'estaven convençuts. Però si volem que les victòries arribin hem d'anar endavant; només defensant no anirem enlloc». N'hi ha més en aquesta mateixa línia: «Si el que compta és l'escut, el pressupost i la història sempre perdrem a Primera. Aquesta no és la nostra idea. Creiem que sempre podem sumar, que tots els equips són de la nostra lliga. Estem a Primera. Hem merescut estar aquí i ara ens hem de meréixer continuar-hi».

No li va agradar gens ni mica a Machín l'inici del seu equip. «No hem començat mostrant-nos com ho havíem fet fins ara», va lamentar. «Si pogués hauria demanat un temps mort», afegia. Segons el seu parer, va ser més «demèrit» del Girona que no pas altra cosa, tot i elogiar el Vila-real. «Ells han sigut millors que nosaltres. Té més qualitat i ho han demostrat. Hem arribat a dalt més que el rival, però no hem generat el suficient per sumar ni un sol punt. És el conte de sempre, el que sol passar als equips petits. Ens toca seguir evolucionant i fer-ho a passes de gegant». Va preferir ser «0ptimista» i no pas «súper crític» Machín. «Amb el 0-2, la majoria de la gent es pensava que ens golejarien i no ha estat així». És aquí on destacava la «reacció» dels seus. «Quan se'ns ha posat més difícil és quan ens hem deixat anar, no hem tingut por i hem sigut ambiciosos. Hem tingut orgull, ens hem tret els complexos. Potser si estiguéssim en una altra dinàmica hauríem empatat, però no ha estat així». Per a Machín, aquesta és la història de sempre, la que acompanya el Girona en aquestes primeres jornades. «En tots els partits hem fet mèrits per puntuar». I ho rubricava: «Si hem competit de tu a tu durant 70 minuts, per què no ho hem fet en els primers 20?»

Per acabar, va lamentar l'«acció tonta» que li va suposar la cinquena groga a Stuani, que serà baixa a Riazor. «No podem patir aquestes targetes absurdes per pèrdues de concentració», va dir.