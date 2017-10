El Girona caurà en descens tres anys i mig després si el Las Palmas puntua

El Girona va acabar la penúltima jornada de la temporada 2013/14, a Segona A, en zona de descens a Segona B. Tot i haver guanyat per 1-2 a Ponferrada l´equip, que ja estava dirigit per Pablo Machín, era quart per la cua i arribava, això sí, a la darrera jornada, a casa contra un Deportivo ja ascendit, pràcticament depenent d´ell mateix per salvar-se. Ho va fer gràcies a una victòria per 3-1. Des del final d´aquella lliga, els gironins han viscut sempre fora dels llocs de perill. I d´això ja en fa gairebé tres anys i mig. 127 jornades a Segona (l´última de la 2013/14, més 42 les campanyes 2014/15, 2015/16 i 2016/17, i 7 a Primera després, aquesta estadística es pot trencar avui a tres quarts d´onze de la nit.

El Girona és quart per la cua, amb sis punts, els mateixos que el Las Palmas, que per diferència de gols és qui ara mateix ocupa el primer lloc de descens a Segona. Però els canaris encara no han disputat el seu partit d´aquesta jornada. I si avui (21.00) puntuen contra el Celta, superaran el Girona i seran els de Machín els qui cauran en zona de descens. Un fet anecdòtic quan tot just s´està jugant la vuitena jornada del campionat, però que pot trencar una estadística molt brillant de l´equip blanc-i-vermell, acostumat en les tres darreres campanyes a lluitar amb els millors.

Fa 1.227 dies que el Girona no cau en descens, però quan acumules sis partits seguits sense guanyar, amb un balanç de només 2 punts de 18 (empats contra Leganés i Celta i derrotes davant de l´Athletic, Sevilla, Barça i Vila-real), el més lògic és que t´acostin de manera perillosa al pou. Ahir dos rivals directes de l´equip, Eibar i Deportivo, van empatar sense gols a Ipurua. Els bascos estan un punt per sobre dels gironins, i els gallecs, el proper rival, a dos. Tenint en compte que d´aquí a quinze dies, per Sant Narcís, el proper rival a casa és el Reial Madrid, la victòria a Riazor sembla poc més que obligada per no començar a tenir urgències serioses.

El Girona, que ha estat aturat dues setmanes pels partits de seleccions, no tornarà a jugar en lliga fins el dilluns 23. Aquesta setmana, però, el ritme d´entrenaments es trencarà pel duel de quarts de final de la Copa Catalunya del proper dijous a Llagostera (20.00), tot i que amb tota probabilitat Machín hi portarà una barreja de futbolistes del Peralada i els suplents del primer equip. Després, la setmana que ve, hi haurà tres partits. El dilluns 23 a Riazor, el dijous 26 a l´estadi contra el Llevant, de Copa, i el diumenge 29, també a Montilivi, contra el Madrid en Lliga. El segon cap de setmana de Fires tocarà visitar el Llevant, en el campionat domèstic, abans d´una nova aturada obligada pels dues de seleccions.

En les vuit jornades disputades fins ara el Girona s´ha enfrontat amb tres equips que juguen Lliga de Campions (Atlètic, Sevilla i Barça) i dos que disputen la Lliga Europa (Athletic i Vila-real). Un calendari duríssim que només ha permès sumar sis dels primers vint-i-quatre punts en joc.