Stuani serà baixa al camp del Deportivo després de veure la cinquena groga

Cristhian Stuani va veure ahir la cinquena targeta groga de la temporada, a un minut del final, per una enganxada amb el visitant Rodri, que també va ser amonestat, i es perdrà el trascendental duel contra el Deportivo del proper dilluns 23 a Riazor. Un rival directe amb qui, després d'enllaçar sis jornades sense guanyar, l'equip de Machín jugarà amb les primeres urgències de veritat del curs, i més si demà el Las Palmas puntua i els blanc-i-vermells cauen en zona de descens.

Stuani havia sigut protagonista positiu fent el seu quart gol a la lliga i posant el Girona, que perdia 0-2, dins del partit, poc abans del descans. El davanter uruguaià amb prou feines havia pogut entrenar amb l'equip les dues últimes jornades perquè ha estat convocat amb la seva selecció en les dues darreres jornades de la fase de classificació per al Mundial de Rússia, on van certificar el bitllet tot i que ell no va tenir cap minut de joc ni contra Veneçuela ni contra Bolívia.

Al final del partit d'ahir contra el Vila-real, Stuani va explicar que «la derrota no em sembla justa perquè no la mereixíem. Els hem donat avantatge al prinicipi, deixant-los jugar, i ens han fet mal amb dues pilotes en profunditat». A partir de l'1-2, que va aconseguir ell poc abans del descans, «el Girona ha sigut un altre quip. Hem sabut reaccionar i no quedar enfonsats, s'ha vist un altre partit molt diferent». Stuani ja ha fet quatre gols en 8 jornades de lliga, dos a l'Atlètic de Madrid, un a Balaídos contra el Celta en l'anterior jornada i ahir davant del Vila-real.

Amb la baixa d'Stuani, Machín haurà de recomposar l'atac, decidint si dona entrada a Kayode o Olunga. Ahir el nigerià va sortir a la segona part, mentre que el davanter de Kènia no va jugar.