La derrota del Las Palmas deixa el Girona fora del descens

La contundent derrota del Las Palmas a casa davant un brillant Celta (2-5) va permetre al Girona romandre fora dels llocs del descens, als quals hagués caigut de nou tres anys i mig després de la seva darrera experiència a la zona de perill. Concretament, el Girona va acabar la penúltima jornada de la temporada 2013/14, a Segona A, en zona de descens a Segona B. Tot i haver guanyat a Ponferrada, l'equip, que ja estava dirigit per Pablo Machín, era quart per la cua, tot i que arribava a la darrera jornada depenent d'ell mateix per salvar-se. I així va ser, ja que va derrotar el Deportivo per 3-1. Des del final d'aquella lliga, els gironins han viscut fora dels llocs de descens, i així continuarà essent com a mínim una setmana més.

Ho va permetre una victòria del Celta, que va golejar una UD Las Palmas completament trencada (2-5), en un partit en què a l'equip gallec ni tan sols el va frenar l'expulsió del seu porter Rubén Blanco a la segona part, amb especial brillantor de l'internacional Iago Aspas, autor del seu primer triplet com a jugador celeste.

L'equip vigués va treure profit de l'enorme fragilitat defensiva local per anotar dos gols gairebé consecutius a la primera part, conservar aquest avantatge fins al descans gràcies a les bones intervencions de Blanco, i certificar la victòria en el segon període amb dos gols més malgrat la inferioritat numèrica.

Las Palmas va començar millor el partit i va tenir ocasions en pilotes aèries que gairebé sempre va guanyar a la defensa visitant. Curiosament, els d'Ayestarán gairebé no van exigir a Wass, improvisat lateral dret per les baixes. Tot i diverses oportunitats que van rebre encertada resposta de Rubén, dos contraatacs del Celta li van donar un clar avantatge a la primera part. A la represa, els visitants es van posar 0-5 tot i l'expulsió del seu porter, i el Las Palmas només va poder maquillar el resultat als darrers minuts.