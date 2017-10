El director d'operacions del City diu que han tingut «sort» amb el Girona

Don Dransfield, director d'operacions del City Football Group, grup empresarial propietari d'equips com el Manchester City anglès, el New York City americà o el Girona FC, va assegurar ahir que havien tingut «sort» amb l´equip gironí, que competeix aquesta temporada per primer cop a Primera. Dransfield, que va participar en el World Football Summit 2017, la fira més gran del món dedicada al món del futbol, a Madrid, també va dir que a l'hora d'invertir prioritza fer-ho en

«lligues ben regulades i amb bons socis». Des de l´estiu passat el City Football Grup posseeix el 44,3% de les accions del Girona FC, en una inversió feta al costat de Pere Guardiola, que a través de l´empresa Girona Football Grup té un altre 44,3% de l´entitat. Entre tots dos controlen el 88,6% de les accions, que es pot disparar fins al 96% gràcies a una ampliació de capital.

«El més important quan inverteixes en un equip són les institucions locals i les lligues locals. Per a nosaltres és important que els nostres socis locals tinguin una estructura molt professional i molt eficient. Invertir en lligues amb bona regulació i amb bons socis és una cosa molt rellevant per a nosaltres», va detallar Dransfield. L'executiu del grup amb capital xinès i dels Emirats que té la propietat de sis clubs de futbol en diferents continents va participar en el fòrum de la indústria esportiva World Football Summit, que es fa a Madrid, juntament amb representants de La Lliga, com el seu director general Javier Gómez, i representants de bancs com Goldman Sachs i fons d'inversió com XXIII Ventures.

Pel que fa a la inversió formalitzada al Girona el passat mes d'agost, per la qual tenen el 44,3% del capital del club, Dransfield va dir que han tingut «sort», ja que en els seus plans quan va començar la seva relació amb l'equip català competia a Segona A i no comptaven amb l'ascens a la màxima categoria. «D'alguna manera hem tingut sort, perquè és un equip que jugava a Segona Divisió i va ascendir. Tu no fas la inversió pensant que pujaran perquè és la manera més ràpida de fracassar en la inversió», va explicar el representant del City Football Group. La bona relació entre el Girona i el Manchester City va començar l´estiu de 2015, amb l´entrada de TVSE Futbol a la propietat, que tenia Pere Guardiola d´assessor. Primer la col·laboració estava centrada en el préstec de jugadors, però més tard es va poder accedir a fer les pretemporades a la Ciutat Esportiva del City, també. L´estiu de 2017 es va concretar l´entrada del grup a l´accionariat, adquirint les accions de l´empresa francesa.



Manchester, Nova York, Girona...

Dransfield va dir que la seva estratègia d'inversió no només es basa en els sis clubs en els quals tenen participació -a més del Manchester City, New York City i Girona, el Melbourne australià, el Yokohama Marinos japonès i l'Atlètic Torque d´Uruguai- sinó també altres negocis propers al món del futbol, ??com la construcció d'estadis.

«Estem en moltes geografies, i en molts llocs de la cadena de valor. Això vol dir que tenim més observadors veient més partits, aconseguint millor informació, de manera que prenem millors decisions», va advertir. En aquest sentit, va posar com a exemple el jugador australià Aaron Mooy, actualment en el Huddersfield anglès de la Premier League, format a l'acadèmia del grup a Melbourne (Austràlia), que va passar per Manchester per ser venut a un altre club.

«Per a nosaltres aquesta estructura és una gran oportunitat de tenir més observadors, més jugadors i més equips», va afegir. Preguntat per a quins països o lligues planegen invertir en el futur, Dransfield va indicar que els «mercats tradicionals» com la Premier League anglesa o La Lliga espanyola, «segueixen sent interessants», encara que la seva prioritat és que els clubs en els quals inverteixen «encaixin» en el conjunt dels que ja controlen.

Per la seva banda, el director general de La Lliga, Javier Gómez, va destacar que la patronal de clubs està vivint «una allau» d'inversors i potencials compradors de clubs, durant la seva intervenció al fòrum que té lloc a Madrid. «Realment estan arribant inversors, tenim una allau de potencials compradors de clubs. Hem hagut de crear una estructura per filtrar aquesta demanda», va afirmar durant el col·loqui.

Gómez va revelar que onze dels quaranta clubs de La Lliga -que agrupa els de Primera i Segona Divisió- tenen capital estranger, amb l'última incorporació al Girona del City Football Group, que va estar representat en la xerrada pel seu director d'operacions Don Dransfield. «Nosaltres treballem per crear el clima i que puguin venir amb tranquil·litat per treballar aquí. Els vam explicar el que estem fent, que tenim una visió a llarg termini», va subratllar.

Preguntat per si La Lliga està intervenint per facilitar la renovació dels estadis i la construcció de nous, Gómez va explicar que aquest aspecte forma part d'una segona etapa, després de l'estratègia de sanejament dels clubs desenvolupada en els últims anys. «Aquesta etapa ha donat com a resultat que els clubs espanyols estan totalment sanejats a Primera, i a Segona ho estaran en la següent temporada», va dir. Gómez també va recordar durant l´acte d´ahir que Atlètic de Madrid, l´Athletic Club i Espanyol han edificat estadis nous en els últims anys, que Reial Madrid i Barcelona estan fent plantejaments d'inversions i que fins i tot els clubs de Segona s'estan plantejant invertir per tenir un millor rendiment dels seus camps.