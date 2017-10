Les entrades per al Madrid ja es venen

El Girona va posar ahir a primera hora del matí a la venda les entrades per al partit contra el Reial Madrid, programat per al diumenge 29 d'octubre a les 16.15, en plenes Fires, per la diada de Sant Narcís. Ahir només en podien adquirir, presencialment a les taquilles o per internet, els posseïdors del carnet FAN. Avui també podran comprar-ne els abonats del Girona, en un període exclusiu, que també inclou els Fans, fins aquest dijous. El número màxim de localitats que es pot comprar és de dues per persona. A partir del divendres 20, si queden bitllets disponibles, el Girona obrirà la venda a tot el públic en general.

El primer dia de venda no es van registrar cues, segurament perquè era molt limitat als Fans. El Girona espera que el Madrid també porti una gran entrada a Montilivi, com ho va fer el Barça el mes passat, i que s'acabi penjant el cartell d'esgotades les localitats. Contra els blaugrana l'estadi es va pràcticament omplir, amb més de 13.000 espectadors. Aquell dia el Girona va vendre totes les 3.500 entrades que tenia disponibles, i si va quedar algun lloc per cobrir era d'algun abonat que pel motiu que fos no va anar al partit.

El partit contra el Madrid, com tots els de Lliga, està inclòs al carnet de soci. Les entrades valen 70 euros a gol, 90 a Preferent, 110 a Preferent coberta i 120 si es vol anar a Tribuna.