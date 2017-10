Les entrades pel Madrid, exhaurides en menys d'una hora

Menys d'una hora han durat les entrades que el Girona ha posat a la venda aquest matí pel per la visita del Reial Madrid del proper diumenge 29. L'expectació generada pel partit ha fet que les aproximadament 3.000 localitats que el club ha posat a la venda hagin volat de seguida, majoritàriament a través de vendes per internet. Al mateix temps també hi han hagut abonats que s'han desplaçat a l'estadi a comprar-ne físicament a les taquilles. El club ha fet oficial que les entrades s'havien exhaurit a les 11. D'aquesta manera, la visita del vigent campió d'Europa farà que Montilivi es torni a emplenar tal i com va passar contra el FC Barcelona (13.305 persones). Abans de rebre el Madrid, el Girona jugarà dijous a Llagostera partit de Copa Catalunya, visitarà dilluns el Deportivo de la Corunya i dijous que ve rebrà el Llevant en partit de Copa del Rei.