Les penyes posaran una placa a la Rambla per commemorar l'ascens a Primera

El 23 de juliol de 1930, a l'antic Cafè Norat, sota les voltes de la Rambla, va néixer el Girona FC. Una colla d'emprenadors i amants del futbol de l'època van decidir fundar un club que agafava el relleu de la desapareguda UD Girona. Allà mateix, una placa metàl·lica recorda l'efemèride del naixement de l'entitat i s'ha convertit ja en un element identitari més de la ciutat. Vuitanta-set anys més, l'equip competeix amb els millors equips de l'Estat a la màxima categoria en un estadi amb capacitat per a 13.500 persones. L'èxit assolit el mes de juny passat tindrà també el seu record perenne en forma de placa a partir de dissabte que ve (dia 28) a la tarda (de 5 a 7). Serà el moment en què es descobrirà una placa commemorativa de l'ascens a Primera Divisió que estarà ubicada a la mateixa zona que la de la fundació.

La Federació de Penyes del Girona FC s'ha encarregat de gestionar i organitzar un acte que, en plenes festes de Sant Narcís i la vigília de rebre la visita del Madrid a l'estadi, s'espera que aplegui un bon nombre d'assistents. De moment, ja hi ha gairebé un centenar de convidats entre els quals la plantilla i el cos tècnic, exjugadors, el president, el director general, l'alcaldessa, Marta Madrenas, la regidora d'Esports, Isabel Muradàs, d'altres regidors, representants de la Generalitat i de la Federació, a més a més de membres de les penyes.

El missatge de la nova placa tindrà també una referència a Pablo Machín, el tècnic que després de dos intents fallits va aconseguir dur el Girona a Primera a la tercera: «En commemoració de l'acsens a Primera Divisió del club essent l'entrenador Pablo Machín i Díez». El reconeixement al tècnic era demanat feia temps per un sector de l'afició des que va salvar el Girona del descens el 2014. Les gestions per obtenir el vistiplau de l'Ajuntament a la instauració de la placa, de bronze, han anat a càrrec d'Esteve Fernández, president de la penya Nord-Àlex Granell d'acord amb la resta de membres de les penyes.



Una idea que ve de lluny

La iniciativa ha vist llum gràcies al projecte de micromecenatge engegat per la Federació de Penyes i que ha permès recaptar els cèntims necessaris per pagar la placa. Així, les penyes han venut butlletes per valor de 2,5 euros per al sorteig de la loteria nacional de dissabte (dia 21). Els premis de la rifa seran una reproducció en metacrilat de la placa, una samarreta signada per la plantilla i dues entrades per al partit Girona-Athletic Club. Esteve Fernández va revelar que la iniciativa ja feia «tres mesos que s'estava coent» i que van «creuar els dits» el dia del sorteig del calendari perquè aquell cap de setmana el Girona jugués a casa. Gironina, Immortal, Guíxols-Costa Brava, Nord-Àlex Granell, Barbero Bailongo, Saltenca, Vallcanera-Sils, Eloi Amagat, Pablo Machine, Pere Pons, Paparres Gironins i Cassanenca són les 12 penyes que conformen la Federació de Penyes i que han liderat aquest projecte.