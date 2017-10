Bernardo aposta per oferir la «mateixa ambició» tot i els mals resultats

Malgrat una ratxa de només 2 punts dels últims 18, el central del Girona Bernardo Espinosa considera que la clau per salvar-se és «seguir mostrant la mateixa ambició», sense «mirar la samarreta que porta el rival» i apostant per una «mentalitat d'anar pel partit des del primer minut». Per al colombià, tot i que l'equip «competeix bé», la falta d'«efectivitat» els està jugant una mala passada. A més, diu estar «satisfet» amb els minuts que li està donant Machín.