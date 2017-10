El Girona es posa les piles per combatre la revenda i promet mà dura

Mà dura és el que promet el Girona davant dels casos de revenda. Han tornat a aparèixer ara, coincidint amb el partit de la setmana vinent contra el Reial Madrid a Montilivi, però no és cap novetat. D'entrades i carnets disponibles a un preu concret als portals d'Internet se n'han pogut veure en més ocasions; l'activitat fins i tot també s'ha dut a terme als voltants de l'estadi. No li agrada gens ni mica tot això al club. És per això que ja no ara, sinó des que va començar la temporada, té activats tots els mecanismes que té a la seva disposició per intentar erradicar-ho. En total, són 63 els abonats i Fans que fins ara han estat enxampats.

Per començar, el proper dia 29 d'aquest mateix mes, com ja va passar a finals de setembre en el partit contra el Barça, hi haurà seguretat del club camuflada entre la gent per intentar detectar algun cas de venda il·legal. Encara queda més d'una setmana per la cita, però ja se n'han destapat alguns. Fins a 18, i només ahir al matí quan les entrades que s'havien posat a la venda ja estaven exhaurides. Coincidint amb el derbi amb el Barça, es van detectar 29 casos (4 d'ells als voltants del camp); contra l'Atlètic de Madrid en van ser 8, mentre que amb el Sevilla se'n van destapar 4. En casos així, hi ha un procediment per intentar castigar el culpable. El carnet que s'ha posat a la venda, o aquelles entrades que s'hagin adquirit i estiguin a la venda, quedaran bloquejats per al partit en qüestió. Si es reincideix, el carnet s'invalidarà per tota la temporada. Amb els Fans passa el mateix: si és el primer cop, s'anul·len carnet i entrades per al partit. I si es repeteix, el Fan deixa de ser-ho pel que resta del curs.