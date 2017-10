Machín:'Hem de seguir creient en el que ens ha portat aquí'

"Hem de seguir creient en el que ens ha portat aquí", ha assenyalat Machín en la compareixença prèvia al partit de Copa Catalunya de demà contra el Llagostera.

Segons ha apuntat el tècnic sorià, el Girona i la seva afició han de ser "conscients" que el seu lloc és la Primera Divisió i ha instat a uns i altres a no patir "pel fet d'estar una posició per damunt o per sota de la línia vermella".

"L'objectiu és estar fora del descens en l'últim partit de la lliga", ha subratllat Pablo Machín, qui sobre el duel contra el Llagostera ha manifestat la seva preocupació per actuar en un camp d'herba artificial.

A més, Machín també ha destacat que el partit pot ser útil, perquè pot servir "perquè els jugadors que tenen menys minuts segueixin mantenint el ritme".

"És important donar la cara en tots els partits i intentarem fer veure als quals juguin que és una oportunitat per demostrar que han de tenir més confiança de l'entrenador i més minuts", ha afegit el sorià.

En la mateixa línia respecte a la lliga que Machín, el davanter Marlos Moreno s'ha mostrat convençut que, malgrat haver-se acostat perillosament al descens en les últimes setmanes, l'equip acabarà aconseguint la permanència.

"Som una gran família que, independentment dels resultats, intenta seguir treballant i de no perdre el cap. Hem demostrat que som un bon conjunt", ha indicat

En referència a la seva situació personal, l'extrem colombià, que només ha disputat divuit minuts oficials amb la samarreta blanc-i-vermella, ha apuntat que està "molt tranquil i molt content" en el Girona.

El principal problema que s'està trobat el jugador cedit pel Manchester City és que Pablo Machín no utilitza extrems purs, però el futbolista considera que ha d'adaptar-se a les necessitats de la plantilla.

"Encara que molts diguin que aquest estil no m'afavoreix, la meva idea és estar tranquil. Sé que algun dia tindré l'oportunitat i, independentment d'on em toqui jugar, tractaré de fer-ho de la millor manera", ha assenyalat.

La principal novetat a l'entrenament d'avui ha estat la participació de Marc Muniesa una vegada recuperat de la lesió muscular que es va produir en el partit contra el Leganés del passat 20 de setembre.

Muniesa està descartat per precaució, segons Pablo Machín, per al partit de demà, però podria tornar a la titularitat dilluns que ve a la lliga davant el Deportivo de La Coruña.

Amb la tornada als entrenaments de Marc Muniesa, l'únic jugador del Girona que continua fora de la dinàmica de l'equip és Pedro Alcalá, operat del turmell, que encara estarà entre dues i quatre setmanes més de baixa.