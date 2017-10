Els menys habituals es podran reivindicar en el retorn a Llagostera 4 anys després

El Girona tornarà a trepitjar demà la gespa artificial del Municipal de Llagostera (20.00) per enfrontar-se a l'equip local en partit de quarts de final de la Copa Catalunya. Ho farà més de quatre anys després de fer-ho per últim cop en un partit amistós al juliol del 2013 en què els locals van vèncer el conjunt que dirigia Ricardo Rodríguez gràcies a un gol d'Aumatell (1-0). Amb un calendari d'allò més atapeït durant les properes setmanes amb la visita de dilluns a la Corunya, el duel de Copa de dijous amb el Llevant i el partit davant el Reial Madrid de diumenge entrant, el matx de demà es presenta com un aparador per als jugadors que estan gaudint de menys minuts fins ara. Serà sens dubte l'oportunitat per a què jugadors com Carles Planas, Farid Boulaya, Eloi Amagat o Marlos Moreno adquireixin ritme i demostrin a Machín que pot comptar amb ells a la Lliga. Amb tota seguretat també tindrà minuts David Timor, que diumenge passat ja va ser convocat, un cop superada la seva lesió, i el porter Yassine Bounou, a l'ombra d'Iraizoz a la Lliga. Machín també podria citar uns quants jugadors del Peralada per completar la convocatòria. Diaby, Paik, Maxi Villa, Sergi Álamo, Romero i Joel Arimany són alguns dels membres del filial amb números per ser avui al Municipal.

Malgrat l'ascens del Girona, la Federació va decidir que mentre Barça i Espanyol disputen la Supercopa Catalana, els de Montilivi aquesta temporada continuïn jugant la Copa Catalunya tradicional, i entrin en competició com el Reus i el Nàstic, equips de Segona A. Sigui com sigui, el Girona lluitarà per un títol que se li va escapar per penals la temporada passada a la final d'Olot contra el Nàstic i que desitja tenir al seu palmarès. Serà el retrobament dels blanc-i-vermells amb el Llagostera, un rival amb el qual no s'enfronten des que tots dos militaven a Segona A (2015-16) i els blaugrana jugaven els seus partits a Palamós. En els dos derbis de plata disputats al Palamós-Costa Brava els tres punts van volar cap a la capital (1-2) i (0-1). Van ser partits calents amb bona afluència de públic i polèmica arbitral. Ara, els escenaris han canviat a tots dos bàndols i Girona i Llagostera lluiten per escapar dels llocs perillosos de Primera i Segona B. Per aquest motiu s'espera que el Llagostera tampoc surti amb el seu seu equip de gala. I és que el conjunt d'Òscar Álvarez –amb passat blanc-i-vermell com a jugador (2008-10)– té dissabte un altre derbi a Olot en què en joc hi hauran tres punts de molta transcendència.

El matx serà, sens dubte, especial per a Oriol Alsina. L'actual director esportiu llagosterenc va exercir el mateix càrrec al Girona durant la temporada 13-14 i va ser qui va contractar Machín per intentar redreçar el rumb d'un equip que tenia gairebé els dos peus a Segona Divisó B. Després de deixar les banquetes aquest estiu, Alsina viu «des d'una altra perspectiva» el dia a dia del seu club. «He triat això i estic molt content i tranquil amb la feina que està fent el cos tècnic», explica. En aquest sentit, enrere queda la rivalitat que hi va haver entre Girona i Llagostera durant les dues temporades que van compartir categoria. «La rivalitat era normal i lògica pel simple fet de ser a la mateixa categoria. Ara bé, la relació era molt cordial a tots els nivells. Fins i tot d'amistat a la part tècnica (amb Machín)». Tot i això, Alsina confia que hi hagi un bon ambient de públic i es vegi un bon partit al Municipal llagosterenc demà al vespre. «És bona hora i farem una bona brasa per sopar», avisa el maresmenc que confia que «la gent tant de Llagostera com de Girona s'animi». «El partit té molts al·licients: ve el Girona que és un rival de Primera i si guanyem ens classifiquem per a les semifinals de la Copa Catalunya».



El Girona, «entre el 10è i el 12è»

Alsina no ha deixat de seguir el Girona del seu bon amic Pablo Machín des que se'n va anar del club de Montilivi. Tant és així que té «confiança cega» en el sorià, Jordi Guerrero i Jordi Balcells per tal que puguin anar fent escalar posicions al Girona. La dissetena posició actual, per al responsable esportiu llagosterenc, no fa justícia amb els mèrits realitzats per l'equip blanc-i-vermell. «Sempre que puc els veig i tinc clar que tenen menys punts dels que es mereixen. Contra el Vila-real, sense anar més lluny, a la segona part es van merèixer com a mínim empatar». La confiança d'Alsina en Machín i el seu equip tècnic és tan alta que s'atreveix a pronosticar que el Girona no només no patirà per mantenir-se sinó que «acabarà la Lliga entre el desè i el dotzè classificat».

Els socis del Llagostera hauran de pagar 5 euros per veure el partit d'avui contra el Girona. D'altra banda, els preus per a la resta d'aficionats que vulgui assitir al Municipal són 10 euros a General, 15 a Tribuna descoberta i 20 a Tribuna coberta.