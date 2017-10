Montilivi s´omplirà per rebre el Madrid

Guanyi o perdi el dilluns a Riazor, i faci el que faci el dijous següent en l'anada de Copa del Rei amb el Llevant, Montilivi s'omplirà per rebre el Reial Madrid. És igual que la ratxa del Girona no sigui per llançar coets, que les victòries es resisteixin des de fa mesos i que la zona de descens estigui més a prop que mai. Veure en directe el vigent campió d'Europa en un partit únic i històric a l'estadi no s'ho vol perdre ningú. És per això que les 3.000 localitats que el club posava a la venda el dilluns a primera hora van volar ahir. Totes. No en queda ni una, deixant més que satisfets als afortunats que s'han gastat entre 70 i 120 euros per seient, i amb la mosca al nas als abonats que entenen, com va passar contra el Barça, que els Girona Fans els han passat la mà per la cara. Indignats amb això, i també amb la revenda, que s'ha disparat de nou amb preus desorbitats que ja corren per la xarxa a la vista de tothom.

El diumenge 29, dia de Sant Narcís i a partir d'un quart de cinc de la tarda, el Reial Madrid visitarà Montilivi i ho farà enmig d'un ambient espectacular. Fa poques setmanes, el Barça va portar 13.305 espectadors a l'estadi i aquesta xifra es podria igualar o fins i tot superar per veure Cristiano Ronaldo, Isco Alarcón, Sergio Ramos i companyia en un partit que arribarà amb les Fires de Sant Narcís en marxa. El dilluns, a les 9 del matí, s'obria el període de venda d'entrades amb prioritat per als Girona Fans. Ahir era el torn dels socis, però no havien passat ni dues hores que s'havia obert el termini quan el club, a través del Twitter, feia oficial que ja no quedaven entrades.

Les reaccions negatives no es van fer esperar i la xarxa va començar a bullir amb socis indignats que, al seu entendre, es veuen en desavantatge amb els nouvinguts Fans. I no és la primera vegada. «És totalment lamentable», «Pèssima gestió», «Equip de Primera, direcció de Quarta Regional», es podia llegir només uns minuts després de l'anunci del Girona a través del Twitter. L'abonat considera que, com ja ha passat d'altres vegades, als Fans se'ls dona una prioritat en desacord amb el preu que paguen per temporada. No només això, sinó que la crítica també anava dirigida a la revenda, una pràctica que ha tornat a aparèixer del no-res tan bon punt les entrades es van posar a la venda. Els anuncis creixien com els bolets a la tardor en qüestió de minuts. Ahir al migdia, amb les entrades ja esgotades, se'n podia llegir més d'una vintena al portal MilAnuncios.com. De preus n'hi havia per triar i remenar i anaven des dels 100 euros, el més generalitzat, fins als 200 per un sol seient. Els venedors feien servir fórmules d'allò més originals. A part dels habituals bolígrafs, se'n trobaven d'altres amb més inventiva. Un exemple: «Venc 4 tasses xineses artesanals, per impossibilitat d'assistència regalo 4 entrades juntes al Gol Nord a prop de la zona visitant a les primeres files per al Girona-Reial Madrid». Cada localitat, o tassa, s'enfilava fins als 170 euros. Això sí, s'encarregava de detallar que el preu és «negociable».

Arran l'allau de crítiques, el club no va fer declaracions públiques, però va facilitar quatre dades perquè quedés clar el repartiment d'entrades. Primer de tot, recordava que l'aforament actual de Montilivi és de 13.444 localitats i que un 10 per cent d'aquest (unes 1.344 entrades) es destina a compromisos del club com ara patrocinadors o intercanvi d'entrades amb el rival. Desvetllant que a dia d'avui l'entitat té una mica més de 9.000 socis, es pot arribar a la conclusió que s'han posat a la venda poc més de 3.000 entrades. D'aquestes, els Fans en tenien més a disposició: fins a 1.800. La resta, una mica més de 1.200, estaven destinades als abonats. El cas és que ahir, abans del migdia i un dia després de posar-se a la venda, ja s'havien exhaurit.