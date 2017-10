Eliminats per penals

El Girona ha quedat eliminat de la Copa Catalunya després de caure per penals contra el Llagostera en un partit en què el porter local Juan Flere ha estat el gran protagonista. L'hispanoargenti ha mantingut amb vida el Llagostera neutralitzant ben bé mitja dotzena d'ocasions i sent decisiu a la tanda de penals. Flere ha aturat el sisè penal a Marlos Moreno i ha transformat a l'estil panenka el xut decisiu. D'aquesta manera, el Llagostera es classifica per a les semifinals de la competició i elimina el Girona, finalitsta de l'edició passada.

Amb un equip ple de no habituals i en l'estrena de David Timor després de la lesió, el Girona ho ha intentat de totes les maneres però ha topat amb sempre amb Flere. Olunga i Kayode han gaudit d'una doble ocasió (m.34) i (m.37) que no han sabut resoldre, sols davant el porter. Ja a la represa Kayode tampoc ha aprofitat el refús del porter després d'una rematada de Marlos Moreno.