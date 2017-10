A Llagostera sense Boulaya però amb 6 del Peralada

Pablo Machín ha donat aquest migdia la llista de convocats pel partit d'aquest vespre de Copa Catalunya al camp del Llagostera (20:00). Malgrat que en principi el tècnic havia assegurat que només hi aniria un jugador del Peralada, Bambo Diaby, finalment en són sis els futbolistes del filial que seran a Llagostera (Diaby, Romero, Paik, Montes, Álamo i Soni) a més a més del porter Marcel Lizak (Girona C).

No seran a Llagostera homes titulars a la Lliga com Bernardo, Portu, Stuani, Iraizoz o Borja García, entre altres. Destaca l'absència també de Farid Boulaya, inèdit fins ara a la Lliga. Eloi Amagat, amb molèsties, tampoc hi serà. La llista completa és Bounou, Marcel, Mojica, Ramalho, Granell, Douglas Luiz, Planas, Aleix Garcia, Olunga, Timor, Marlos Moreno, Kayode, Soni, Diaby, Romero, Paik, Álamo i Montes.