Un parèntesi per a uns, una festa per als altres

No és la Champions. Ni tan sols la Lliga Europa. No té la transcendència d'un Mundial o d'una Eurocopa. Res d'això. És la Copa Catalunya, una competició que toca quan toca i que té la importància que té. S'afronta amb més o menys il·lusió i ganes, i l'índex de motivació va creixent a mesura que es baixa la categoria de l'equip participant. Avui s'obren els quarts de final de la competició amb un duel, a priori, desigual. Pel que fa a la qualitat de tots dos equips i també a les seves aspiracions. Llagostera i Girona tenen els cinc sentits a la Lliga; cap dels dos ha signat un inici per llençar coets i sumar punts aquesta propera jornada és prioritari. Ara bé, no s'encara el duel d'aquest vespre al Municipal (20.00 hores) amb la mateixa ambició a una i altra banda. Mentre que per al Llagostera poder veure's les cares amb un equip de Primera es considera com una «festa», al Girona li fa més nosa que servei haver de competir en un camp de gespa artificial d'unes dimensions més petites del que està acostumat. El que és evident és que per als dos entrenadors, la cita servirà perquè els seus futbolistes menys habituals tinguin minuts, mantinguin el to competitiu i, qui sap, puguin guanyar enters de cara a futures participacions.

D'una banda, el Girona. No se n'acaba de sortir a la Lliga, amb 2 punts dels últims 18, un evident problema d'efectivitat i el descens a tocar. La Copa Catalunya és més un parèntesi que cap altra cosa. Una bona oportunitat perquè els teòrics suplents competeixin i per intentar sumar un bon resultat. «Ens ha de servir per acumular un altre entrenament competitiu i per agafar confiança», deia ahir Machín al respecte. El tècnic està pendent de l'estat físic d'Eloi Amagat i Christian Stuani, que arrosseguen molèsties i són dubte, i ha convocat el central Bambo Diaby, del filial. Muniesa i Alcalá estan descartats, mentre que Timor tindrà els primers minuts de la temporada.

Machín espera que els «menys habituals mantinguin el ritme», però advertia dels «molts condicionats» negatius que els esperen. «L'escenari no és l'ideal ni el més motivant. El camp és petit i de gespa artificial. Amb tots els respectes, però alguns dels meus jugadors no sabran ni qui és el rival. Però els he de fer veure que és una bona oportunitat per seguir donant la cara. Al llarg de la temporada tots seran necessaris i ens podran ajudar».

A Llagostera tampoc és Festa Major, tot i la victòria de fa pocs dies amb l'Elx. L'equip continua en descens i té marcat amb vermell el partit d'aquest diumenge al camp de l'Olot. Tot i això, també hi ha ganes de Copa Catalunya. Segurament més de les que hi pot haver a Girona. «Serà una festa. Ens ho prenem gairebé com un partit de Lliga de Campions. Pel rival, per la competició. És un bon dia per gaudir», revela Òscar Álvarez, el tècnic. Té a tots els seus efectius disponibles excepte el lesionat Colorado; Rodri està convocat i podria fins i tot jugar. Comptarà amb Arnau Campeny, Eloi Pena i Ousman Touray, del filial. I tot, amb la intenció de buscar les pessigolles a un rival de categoria superior. «A ningú li agrada perdre. En Pablo (Machín) i jo tenim una altra guerra, que és en aquest cas la Lliga, però apostarem per la gent que creguem convenient. Com més futbolistes tingui disponible, millor per a mi».