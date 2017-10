Recta final per a Muniesa

Marc Muniesa es va lesionar a la segona meitat del partit al camp del Leganés, el 20 de setembre, i des de llavors Pablo Machín no ha pogut tornar a comptar amb un dels pocs fitxatges d'aquesta temporada que s'ha guanyat la seva confiança. El central de Lloret ha estat baixa en els partits davant Barça (0-3), Celta (3-3) i Vila-real (1-2) i, més enllà dels resultats, el Girona ha acusat l'absència d'una de les peces de la plantilla que millor havia començat la temporada i que, tot i ser nou, s'adaptava perfectament al sistema de Machín en la posició de central esquerrà en la línia de tres. La lesió de Muniesa, muscular en el bíceps femoral de la cama esquerra, no l'havia deixat tornar a entrenar-se amb la resta de l'equip fins ahir al matí quan el central va completar la meitat de l'entrenament que el Girona va fer a Riudarenes. Per «precaució», en definició de Pablo Machín, Muniesa no jugarà aquest vespre a Llagostera en els quarts de final de la Copa Catalunya però, en canvi, sí que té molts números d'entrar a la convocatòria, i per què no directament a l'onze inicial, en el partit de dilluns a Riazor contra el Deportivo de la Corunya.

«Encara queda molt per dilluns, per Llagostera està descartat més que res per precaució, i també per la por de no fer-lo debutar abans de temps i perquè la superfície en què es jugarà el partit ens genera una mica més de dubtes», explicava ahir Pablo Machín sobre un Muniesa a qui, per pura lògica, no farà jugar aquest vespre sobre la gespa artificial del camp municipal de Llagostera, el que significaria un risc que qualsevol contratemps fes anar la seva recuperació cap a endarrere. En canvi, Machín és més optimista de cara al partit de dilluns al vespre a Riazor: «Avui ha fet la meitat de l'entrenament, demà en farà una mica més i, a poc a poc, anirem acumulant entrenaments per veure si realment està en condicions de viatjar a la Corunya». Tot i jugar al vespre a Llagostera, el Girona s'entrenarà aquest matí en una nova oportunitat perquè el defensa vagi fent passes endavant en la seva recuperació de cara a la cita de dilluns a Riazor.

A banda de Cristhian Stuani, per sanció, l'única baixa segura del Girona per visitar el camp del Deportivo és Pedro Alcalá. Un central, com Muniesa, evitant així que Pablo Machín jugui amb la tripleta de defenses que semblava tenir al cap a principi de lliga i que va ser titular en els primers partits: Alcalá, per la dreta; Bernardo al mig i Muniesa per l'esquerra.

En els tres primers partits de lliga - empat contra l'Atlètic de Madrid (2-2) i victòria contra el Màlaga (1-0) i derrota a San Mamés (2-0)-, Pablo Machín aposta i, pot comptar, amb aquests tres centrals. Alcalá, Bernardo i Muniesa juguen tots els minuts, mentre que Ramalho es queda inèdit i Juanpe debuta, puntualment, en el partit contra el Màlaga però jugant al mig del camp en els minuts finals (va entrar per Borja García, en el minut 86).

Els primers canvis arriben en la quarta jornada, visita del Sevilla a Montilivi, quan, per sorpresa de tothom, Machín deixa Pedro Alcalá fora de la convocatòria per uns problemes físics que, fins al dia del partit, es desconeixen portes enfora del vestidor. Aquell dia, Juanpe juga per la dreta acompanyant Bernardo i Muniesa. Una setmana més tard, al camp del Leganés, Pablo Machín recupera Alcalá però no el situa en el lloc de Juanpe sinó que el col·loca al mig deixant Bernardo a la banqueta. En aquell partit, però, Marc Muniesa es lesiona a la segona meitat i el Girona acaba jugant la darrera mitja hora amb Juanpe, Alcalá i Bernardo que va substituir el lesionat Muniesa.

De tornada a casa, el diagnòstic va confirmar que Marc Muniesa tenia una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El central de Lloret es perdia la visita del Barça a Montilivi, només tres dies després del partit de Leganés, i també ha estat baixa contra el Celta i Vila-real. Just ahir, Marc Muniesa va tornar a entrenar-se amb la resta dels seus companys. Gairebé un mes després de lesionar-se a Butarque, el 20 de setembre.

La lesió de Muniesa ha coinciditd amb el temps amb la de Pedro Alcalá. El central murcià s'havia perdut alguns partits, Sevilla i Barça, i n'havia jugat altres infiltrant-se per fugir d'una lesió del turmell que, finalment, el va obligar a operar-se just abans de l'última aturada per seleccions. Pedro Alcalá ja va ser baixa contra el Vila-real i també es perdrà segur els partits contra el Deportivo i el Madrid, a més del de Copa contra el Llevant. Ahir al matí, el central feia cursa contínua a Riudarenes amb un dels recuperadors, Lluís Sala, del primer equip al marge del grup.