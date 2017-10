El canari Hernández Hernández dirigirà el partit contra el Madrid

Encara toca jugar aquest dilluns a Riazor i el dijous següent a la Copa amb el Llevant, però el partit contra el Reial Madrid de la setmana vinent comença a fer xup-xup. Ja hi haurà temps de recordar algun precedent, anècdotes i de repassar les estrelles del conjunt blanc; ara, toca parlar de l'àrbitre que s'encarregarà d'impartir justícia al damunt de la gespa de Montilivi. Es tracta d'Alejandro José Hernández Hernández, un vell conegut del Girona. El canari fa sis temporades que no xiula els blanc-i-vermells, però quan ho ha fet, normalment no ha passat desapercebut.

Per començar, es podria afirmar que Hernández Hernández no sol portar massa fortuna als gironins. N'ha arbitrat un total de 9 partits des del 2005 fins al 2012 i només un parell d'ells ha acabat amb bones notícies per al Girona. Un 1-0 contra el Sevilla Atlètic (08/09) i un 2-1 amb el Nàstic (09/10). La resta, 4 empats i 3 derrotes. En una d'elles, l'actuació del canari va treure de polleguera un equip que va acabar amb quatre jugadors expulsats (Migue, Serra, Peragón i Despotovic) i també l'entrenador (Agné). Va ser a Cartagena, l'any 2011. També va ser sonada la vermella que va veure Serra en un Salamanca-Girona (2-2) el 2009. El banyolí va ser expulsat per tornar al públic una pilota que havia caigut des de la graderia de l'Helmántico. En total, els gironins han patit fins a 8 expulsions amb Hernández Hernández, per tan sols una vermella que ha vist el rival.

Però no només el conjunt de Montilivi s'ha vist perjudicat. Fins i tot el Barça l'ha patit. L'any passat, al camp del Betis, el canari no va donar per vàlid un gol blaugrana en entendre que la pilota no havia superat la línia tot i que es va comprovar que sí que ho havia fet.