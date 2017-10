El Girona FC reforça les sinergies amb la ciutat amb un nou Consell Assessor

«Estem treballant per tenir un termòmetre més proper del que sent la ciutat, la província, l´empresari, l´afició... tot l´entorn influent del club. Volem ser-hi més propers», explicava en una entrevista amb el Diari de Girona el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, el passat 11 d´octubre.

Deu dies després d´aquella declaració d´intencions, el nou òrgan consultiu del club pren forma, amb l´anunci que estarà integrat per nou «notables» i el propi president del Girona, Delfí Geli, i que es posarà en marxa el proper 29 d´octubre. Una data gens buscada a l´atzar perquè coincidirà amb la diada de Sant Narcís, en plenes Fires de la ciutat, amb la visita del Madrid, i amb l´homenatge que un dia abans les penyes hauran fet a l´històric ascens a Primera col·locant una placa a La Rambla, a l´antic Cafè Norat, allà on va nèixer el 1930 l´entitat.

Com detallava Mas-Bagà en l´entrevista, el Consell Assessor neix amb l´objectiu d´assessorar el club per reforçar i incrementar les sinergies entre el Girona i els socis, els aficionats, la ciutat i tota la demarcació. D´entrada estarà integrat per nou persones escollides pel seu prestigi professional, coneixements del sector o vinculació amb el club: l´exalcalde de Girona Joaquim Nadal; el periodista i president d´Endemol España, Jordi Bosch; el fundador de Mediapro Jaume Roures; el xef i propietari d´El Celler de Can Roca, Joan Roca; la directora-gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich; el periodista i escriptor Josep Maria Fonalleras; el president de la Fundació Girona FC Jordi Triola; l´enginyer i exfutbolista Albert Serra: l´economista i president de la Penya Pablo Machine, Lluís Serras, i el propi Delfí Geli exercint de president. Geli està convençut que aquest nou òrgan, que ha estat impulsat amb l´entrada dels nous propietaris, Pere Guardiola i el City Group, «contribuirà a facilitar el creixement del club des del punt de vista social i de lligam amb el territori».

El Girona seguirà governat per un Consell d´Administració que presideix Ignasi Mas-Bagà i que té quota gironina amb la presència d´Albert Mateos i Salvador Capdevila, però a partir d´ara disposarà d´un òrgan consultiu que ha de treballar per afavorir encara més la integració del projecte a la ciutat. El Girona té uns 9.000 abonats i camina cap a un nou ple de Montilivi, amb 13.500 espectadors, el proper dia 29 coincidint amb la visita del Madrid.

El Consell Assessor neix amb sis objectius: Fomentar la integració del Girona, ara que milita a Primera divisió per primer cop, a la ciutat i a la província i treballar per l´assoliment d´interessos comuns; Col·laborar en la definició del futur i l´estratègia del club a curt, mig i llarg termini; Afavorir les relacions institucionals; Facilitar contactes al club per generar-li oportunitats de negoci; Participar i ajudar en la comunicació de missatges del club als aficionats i a la societat, i actuar com a termòmetre de l´entorn del club: soci, aficionat, empresariat.