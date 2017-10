Marc Muniesa: 'Tenia ganes de tornar'

El defensa Marc Muniesa s'ha mostrat aquest divendres content d'haver deixat enrere la lesió que l'ha mantingut allunyat dels entrenaments del Girona a les últimes setmanes i ha manifestat obertament que tenia "ganes de tornar" i de reincorporar-se a la dinàmica del grup.

"Em trobo totalment recuperat i estic molt feliç de tornar a sentir-me futbolista", ha reconegut el central de Lloret de Mar, que va ser imprescindible per a Pablo Machín fins que va caure el passat 19 de setembre en un partit contra el Leganés.

El '20' del Girona també ha admès que l'equip viu "una situació en què cal començar a aconseguir punts i a guanyar" i ha justificat que el joc desplegat no s'hagi traduït en resultats que, "en alguns moments, sembla que cal creure-s'ho".

A més, el defensa també ha apuntat que el seu equip ha de "seguir treballant en tots els aspectes per ser més sòlid", encara que ha matisat que "falta molta lliga" i que la plantilla no està nerviosa per la dinàmica actual.

Finalment, en referència a la trobada del proper dilluns contra el Deportivo de la Coruña, Muniesa ha afirmat que, tot i que els gallecs siguin un equip "molt fort i molt intens", el Girona sortirà "a per la victòria".

El conjunt de Pablo Machín s'ha entrenat avui a Riudarenes amb les absències d'Eloi Amagat i Farid Boulaya, dos jugadors que s'estan veient contínuament afectats per les lesions en aquesta arrencada de temporada.

Prova d'això és que, després de vuit jornades de lliga, el català i l'algerià, que ara estan afligits d'unes molèsties musculars, són els dos únics futbolistes de la primera plantilla blanca i vermella que encara no han entrat en cap de les convocatòries de Machín.

Avui tampoc s'ha entrenat amb el grup Pedro Alcalá, que es va sotmetre a una operació al turmell dret a principis d'octubre. Segons els terminis de recuperació marcats llavors, el central murcià trigarà entre dos i quatre setmanes a reincorporar-se.

Així i tot, l'evolució d'Alcalá sembla favorable i, aquesta setmana, ja se l'ha pogut veure fent carrera contínua sobre la gespa del camp d'entrenament de Riudarenes.