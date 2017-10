Marc Muniesa apunta a Riazor

Es va lesionar a Butarque en el partit contra el Leganés, avui fa justament un mes. Podia haver continuat jugant però «per precaució» va decidir avisar Pablo Machín de les molèsties. El sorià no s'ho va pensar i va fer entrar Bernardo en el lloc del lloretenc (m.59). Restaven només tres dies per al partit contra el FC Barcelona a Montilivi, i Muniesa no se'l volia perdre per res del món. «És poca cosa. Confio que pugui estar bé ja per al Barça», assegurava al final del partit a la zona mixta de Butarque el defensa. Les proves mèdiques, però, van revelar que el selvatà patia una lesió muscular més greu del que ell es pensava. Tres setmanes va ser el termini de baixa estimat -mai fet oficial pel club- perquè Muniesa tornés a estar disponible. Un cop complert el termini, Muniesa ja s'entrena amb l'equip des de dimarts i confia a poder reaparèixer dilluns a Riazor contra el Deportivo. «Ja tenia ganes de tornar. Em trobo totalment recuperat i feliç de tornar-me a sentir futbolista», deia ahir al migdia després de la sessió a Riudarenes.

Absent durant tres partits de Lliga (Barça, Celta i Vila-real), Muniesa ha vist des de fora com el Girona anava perdent pistonada i llocs en la classificació. És per això que considera que l'equip viu «una situació en la qual cal començar a guanyar i sumar punts ja». Muniesa considera a l'equip li pot haver faltat «una mica més de confiança» per haver pogut sumar algun punt més dels que s'han escapat darrerement. «Semblava que en aquests partits no ens crèiem que fóssim a Primera. Tenim un molt bon equip i ho hem demostrat. Per moments sembla que no ens ho acabem de creure i quan això passa, els rivals, que tenen molta qualitat, et poden penalitzar molt fàcilment», assenyalava. Per a Muniesa, tots els debats que es puguin fer a l'entorn s'acabaran quan arribin les victòries. «Tenim la sensació que juguem bé però no acaben d'arribar les victòries. Tres punts ens donarien més confinça».

Per a Muniesa, una de les claus per a millorar el rendiment és Montilivi. «Falta molta Lliga. Ens hem de fer forts a casa i a fora, mirar de ser intel·ligents i sumar el màxim de punts possibles». En aquest sentit, el jugador cedit per l'Stoke City recorda que el Girona sempre s'ha caracteritzat per ser «fort defensivament» i que cal retornar als orígens. «Sí que és cert que hem encaixat gols però també n'hem marcat, que era els que ens mancava», admet. Tot i això, Muniesa elogia «la bona tasca» dels seus companys a l'eix de la defensa i destaca el paper de Jonas Ramalho en l'últim partit contra el Vila-real. «El vaig voler felicitar personalment pel bon partit que va fer». Muniesa subratlla que «no és només dels defenses», el fet d'encaixar gols. «Hi ha jugadors de primer nivell i moltíssima qualitat com Manu Trigueros l'altre dia al qual no podem deixar pensar. És una qüestió de tots. Som un equip i hem d'estar tots molt forts i anar a una». Sigui com sigui, el que és una realitat és que sense Muniesa el Girona ha rebut 8 gols de Barça (3), Celta (3) i Vila-real (2). Abans de la lesió, el Girona tan sols n'havia encaixat 5 en 5 partits.

Pel que fa a la seva possible titularitat a Riazor, Muniesa s'hi posa bé tot i reconèixer que encara li falta agafar el ritme de la competició. «Em manca una mica de ritme però aquests entrenaments que resten abans de dilluns segur que m'aniran bé», recordava. Caldrà veure si Machín li dona ja l'alternativa o opta, com sol ser sempre, per ser una mica més conservador i li dona una setmana més de marge perquè agafi ritme i eviti qualsevol recaiguda.

El de dilluns serà el primer partit d'una setmana ben atapeïda amb tres cites per al Girona. Després de jugar a la Corunya, els de Machín rebran el Llevant dijous a la Copa per tancar la setmana rebent el Madrid a Montilivi per Sant Narcís. Muniesa és del parer que el tècnic sabrà dosificar-los bé. «Suposo que repartirà minuts perquè ara comença la Copa i és important per a tots tenir ritme».