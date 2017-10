Machín deixa Muniesa fora de la llista per jugar a Riazor

La principal novetat a la llista del tècnic sorià pel partit que jugarà demà a la nit (21 h.) al camp del Deportivo és la baixa de Marc Muniesa, que tot i està recuperat de la seva lesió no viatjarà amb l´equip. "Havia de tenir minuts a Llagostera però no ho vam veure convenient. Tornarà dijous a la Copa, però de moment no volem prendre cap risc". Machín, sobre el partit de demà, destaca que l´equip "ha d´estar equilibrat" tant en defensa com en atac i, sobretot, "tenir la màxima eficàcia de cara porteria".

En aquest sentit, Stuani serà baixa per sanció i això farà que Kayode o Olunga, un dels dos, sigui titular, ja que "abans que fer un experiment és lògic que juguin futbolistes que són davanters referència". El de Sòria ha donat molts números a que Timor ocupi un lloc com a titular a la defensa i destaca que el rival, el Deportivo, "és un equip que per plantilla, història i pressupost ha d´aspirar per estar més amunt a la classificació". Planas, Eloi, Boulaya, Stuani i Alcalá tampoc viatjaran fins a la Corunya.