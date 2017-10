Machín rumia quina és la millor fórmula per suplir el sancionat Stuani

Mentre Pepe Mel sembla que té decidit de jugar demà amb dos davanters centres, Florin Andone i Lucas Pérez, d'entrada a l'onze titular, Pablo Machín encara rumia com substituir la baixa per sanció de Cristhian Stuani. L'absència de l'uruguaià és un bon maldecap per al tècnic sorià. I és que l'exjugador del Middlesbrough, a banda de ser indiscutible per al tècnic, és el gran referent ofensiu del Girona i el màxim golejador de l'equip (4 gols). Sense Stuani, els altres dos davanters centre de l'equip, Larry Kayode i Michael Olunga, opten a un lloc a l'onze titular. En principi el nigerià parteix amb avantatge respecte al kenià, ja que ha estat molt més utilitzat per Machín. No seria descartable tampoc que el tècnic tingués guardat un roc a la faixa en forma d'una alternativa. Aquesta passaria per avançar Portu en punta d'atac i acumular més gent al mig del camp amb l'entrada de Douglas Luiz o Aleix Garcia.

Kayode és un dels pocs jugadors -juntament amb Gorka Iraizoz, Bernardo Espinosa, Pere Pons i Portu- que han participat en tots els partits de Lliga disputats fins ara. Això sí, el nigerià tan sols ha estat un cop titular (a Leganés). Kayode ha estat habitualment una opció de refresc i acumula 231 minuts repartits en: 6 contra l'Atlètic de Madrid, 9 amb el Màlaga, 25 a Bilbao, 11 contra el Sevilla, 82 a Leganés, 31 amb el Barça, 23 a Vigo i 44 davant el Vila-real. De la seva banda, Olunga ha estat titular només una vegada, contra el Barça a Montilivi. El kenià ha participat en tan sols 3 partits acumulant 87 minuts : 11 contra el Sevilla, 59 amb el Barça i 17 a Vigo.

L'altre davanter de l'equip és Marlos Moreno. El colombià, tanmateix, no és un referent pur sinó un extrem que podria actuar com a segon davanter. De fet, dijous a Llagostera en el partit de Copa Catalunya, Marlos Moreno va actuar de carriler dretà. Precisament, al duel al Municipal llagosterenc, Machín va poder veure en acció en directe durant noranta minuts Olunga i Kayode fent parella atacant. Cap dels dos davanters centre va veure porteria davant un inspirat Juan Flere, que va neutralitzar un parell de bones ocasions al nigerià i una altra al kenià. Marlos Moreno també va jugar els noranta minuts contra el Llagostera.