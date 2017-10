La importància de tornar a guanyar

Torna la lliga, es presenta una nova oportunitat amb la qual el Girona pot tenir al seu abast aconseguir la segona victòria del campionat. El Deportivo de la Corunya, un equip que la temporada passada es va salvar en la penúltima jornada del descens a Segona Divisió, segurament tornarà a lluitar a la zona baixa de la classificació.

Tot i així ara s'enfronten als gironins en el seu millor moment des que va iniciar la Lliga. Van tenir un inici molt fluix pel que fa a resultats, amb un sol punt en les primeres quatre jornades, i ara s'han refet sumant set punts dels últims dotze. A Riazor hi van guanyar el Reial Madrid i la Reial Societat però hi han perdut de forma consecutiva l'Alabés i el Getafe.



Els gallecs, amb problemes defensius. Un fet rellevant és que en vuit partits de Lliga l'equip de la Corunya ha utilitzat quatre porters. En l'ultima jornada a Ipurua contra l'Eibar va debutar el jove porter nigerià Francis Uzoho, que va ser la principal novetat en l'alineació de Pepe Mel que amb Rubén Martínez encara lesionat va deixar el romanès Costel Pantilimon a la banqueta i el polonès Przemyslaw Tyton a la grada.

El porter, que va arribar per reforçar al juvenil va ser l'aposta de l'entrenador, decisió arriscada però que amb el resultat aconseguit i sense encaixar cap gol fa pensar que avui tindrà continuïtat a la porteria. A la línia defensiva s'han consolidat com a laterals Juanfran per la dreta i Luisinho per l'esquerra, jugadors de perfil ofensiu que buscaran superioritats numèriques en banda constantment. On té més dubtes Pepe Mel és en l'eix de la defensa, fins ara el brasiler Sidnei i el suís Fabian Schär han estat els centrals més utilitzats, amb setze gols en contra dins les primeres vuit jornades caldrà veure si hi ha canvis en aquestes posicions.



Disposen de recursos per atacar. Avui el Girona es trobarà un 4-2-3-1 en contra, sistema en el que el joc ofensiu a les bandes és prioritari i on caldrà buscar les ajudes constants per no tenir problemes a l'hora de defensar-lo.

Els encarregats de poder ajudar defensivament els carrilers han de ser els centrals de cada costat mentre els pivots defensius hauran de jugar junts per no deixar espais entre línies. Al mig camp caldrà pressionar bé e doble pivot format per Guilherme Dos Santo i Celso Borges, també serà important mantenir en tot moment un bon replegament per tal d'evitar que els tres mitjapuntes puguin entrar en joc.

Amb la majoria de jugadors ofensius recuperats Pepe Mel podrà triar en diverses posicions d'atac. El més normal és que com a davanter jugui Lucas Pérez, el golejador gallec va marxar la temporada passada a l'Arsenal després de fer disset gols amb el Dépor, i ara ha tornat a casa per ser la referència d'atac. És possible que torni a l'onze inicial Adrián López, futbolista que surt d'una lesió però que aporta molt en atac gràcies a la seva mobilitat, velocitat i olfacte golejador.

Per poder completar un bon atac l'entrenador local també tindrà la possibilitat de donar sortida des de l'inici o bé com a revulsiu al davanter romanès Florin Andone, punta d'envergadura que ja ha marcat dos gols i que la temporada passada va ser un jugador clau en la salvació del seu equip marcant en dotze ocasions.



Sense Cristhian Stuani. El Girona jugarà sense el seu davanter de referència, la baixa del davanter uruguaià és important, a poder triar hauria estat millor poder-lo tenir en el partit d'avui que no pas contra el Reial Madrid diumenge vinent a Montilivi.

A priori contra el Dépor els de Pablo Machín poden disposar de més arribades, de més control i possessió que no pas contra els madrilenys, per tant avui les intervencions dels davanters poden ser més decisives en el resultat. Li arribarà l'oportunitat a Larry Kayode, un futbolista que fins ara ha aparegut sempre en els últims minuts de partit i per jugar al costat de Cristhian Stuani.

A part de la posició del davanter centre torna a ser un partit on els jugadors de segona línia han d'aparèixer en arribades. Davant una defensa que encaixa gols sovint cal buscar moviments ofensius constantment. És el moment de Borja García i Portu, que han de poder participar més del joc, oferir-se en totes les accions possibles i poder connectar entre ells, amb el davanter centre i amb els carrilers que arriben per les bandes.

Si el Girona té la pilota prop de la porteria adversària ha de poder sorprendre mitjançant accions tècniques de qualitat i a més velocitat de la que ens té acostumats fins ara. No és moment de pensar en els jugadors que falten, tot el contrari és el moment on els futbolistes que estan sobre la gespa han d'assumir responsabilitats.



Importància de guanyar

La importància de guanyar aviat. Un dels aspectes més importants en els esports col·lectius és el psicològic. Quan un equip funciona i guanya amb assiduïtat tots els defectes queden coberts, per contra quan guanyar es converteix en una dificultat és quan el grup ha d'estar més fort. Està clar que en la gran majoria de vegades les victòries ho tapen tot, és quan gestionar el grup i l'aspecte mental de l'equip és més fàcil.

El Girona fa molts dies que no aconsegueix els tres punts, per poder guanyar cal competir bé, jugar bé i ser millor que l'adversari en quasi tots els aspectes del joc. El partit d'avui es torna a preveure igualat, és fonamental jugar concentrats i no cometre errades per facilitar les coses a l'adversari, la majoria de vegades els detalls poden decidir la victòria cap a un costat o l'altre. Esperem veure un bon partit però si avui el partit no és tan brillant però si efectiu per als interessos del Girona també valdrà.