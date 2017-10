Machín: «L'equip té moltes opcions de guanyar a la Corunya»

Amb un ball de futbolistes constant per culpa de lesions i sancions, Pablo Machín prepara el partit al camp del Deportivo de la Corunya conscient que el seu equip «té moltes opcions» de guanyar i recuperar bones sensacions. Aquest dolç regust de boca que deixa una victòria l'equip no el tasta des de la segona jornada, contra el Màlaga, i tenen clar que avui és un bon dia per tornar a sumar tres punts d'una tongada. «Ens hem de fixar amb nosaltres mateixos, tots els rivals tenen més experiència que nosaltres. Nosaltres segur que els podem igualar i superar en ganes i il·lusió», va dir Pablo Machín.

Futbolísticament, el Girona haurà de fer un partit molt correcte per sumar a Riazor i així ho indicava el tècnic sorià: «Hem de ser equilibrats. Si ens tirem molt endarrere les possibilitats de marcar baixaran en picat. Hem de millorar en l'efectivitat, tant en defensa com en atac». Machín va destacar que espera que el seu equip sigui «valent» tot i que amb seny ja que, per exemple, «a Vigo vam deixar espais a l'esquena per ser agosarats, intentarem seguir així de valents però arreglant els errors que vam comentre al camp del Celta».

Sense experiments en atac

La sensible baixa d'Stuani altera els plants en atac del Girona. L'uruguaià, sancionat, és l'home gol d'aquest equip i els altres dos davanters purs que hi ha a la plantilla, Olunga i Kayode, encara no han vist porteria. No obstant, un dels dos, probablament Kayode, serà titular aquesta nit acompanyant Portu. «La meva obligació és valorar totes les alternatives en atac. Confiem en tots els jugadors que tenim i abans que fer qualsevol experiment és més lògic que jugui un punta natural», va dir Pablo Machín. L'entrenador també es va referir de la polivalència de Timor i a la possibilitat que avui sigui titular a la defensa al lloc de Muniesa. «A Timor el valorem més com a defensa que com a migcampista, sabent que és molt versàtil i que pot jugar a diverses posicions. Ens dona poder aeri, bon desplaçament i bon xut», va dir Machín.

«El Dépor té un gran potencial»

El sorià va recalcar del rival que «té una plantilla amb grandíssims jugadors, tant en defenses com en atac i tenen moltes capacitats per lluitar per reptes més ambiciosos». Els gallecs, que són a dos punts del descens, «voldran deixar enrere el risc de lluitar amb els equips de la zona baixa de la taula i disputar les posicions amb equips més històrics».

Pepe Mel ha treballat com evitar les millors virtuts del Girona

L´entrenador del Deportivo, Pepe Mel, va assegurar a la roda de premsa prèvia al partit d´aquesta nit que el seu equip «ha treballat» durant la setmana com contrarestar una de les millors virtuts del Girona: la pilota parada.

«És un rival que sap molt bé quins són els seus punts forts i hem treballat aquests últims dies per minimitzar els seus perills», destacava l´entrenador del conjunt gallec que, respecte al Girona, creu que «és un equip amb personalitat pròpia i que utilitza un sistema que no és ni ofensiu ni defensiu». Al mateix temps, va afegir que «jugar contra un equip que juga amb tres centrals no és més complicat, són automatismes diferents». Mel, que ha fet entrar a la llista a jugadors importants com Mosquera o Adrián, recuperats de les seves lesions, va assegurar que «estem anant a més» i que «és un bon moment perquè l´equip aconsegueixi augmentar prestacions i sensacions». r.r girona