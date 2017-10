Machín: "La victòria ens aporta tranqui·litat a la classificació"

L'entrenador del Girona s'ha mostrat satisfet per una victòria "històrica", la primera que s'aconsegueix fora de casa en el debut a la màxima categoria. L'1-2 a Riazor, segons ell "ens aporta tranquil·litat a la classificació" i serveix per "demostrar que podem competir en aquesta categoria". "Per a un equip novell com nosaltres, aconseguir guanyar partits a Primera costa molt", ha afegit.

També ha parlat del canvi de porter. Bounou ha sigut titular en detriment d'Iraizoz. "Aquesta setmana he cregut convenient que jugués ell", ha destacat.