Riazor posa a prova el Girona

Des de la il·lusió, el treball i la perseverança el Girona afronta una nova jornada de Lliga, la novena ja en aquesta aventura a Primera Divisió, on de moment només han cantat una victòria en l'exigent i complicat calendari inicial. Avui, l'equip de Pablo Machín visita Riazor (21.00, Gol), un estadi històric on els blanc-i-vermells confien a sumar el segon triomf i aixecar el vol després d'unes setmanes on l'equip s'ha vist superat clarament per rivals com el Barça o el Vila-real i ha igualat en sortides ensopides com a Leganés o en desplaçaments esbojarrats com a Balaídos.

Avui, el Girona no vol ni una cosa ni l'altra. No vol tornar a encaixar una derrota que el deixi al llindar de les places de descens i aspira a millorar els empats aconseguits a domicili. Per fer-ho, haurà de fer evident novament la seva millor versió, la vista en les primeres jornades i mossegar, ofensivament i defensivament, des del primer minut. I ho farà amb dues abscències destacades i que han marcat la trajectòria de l'equip en aquestes primeres jornades. No jugarà el davanter Cristhian Stuani, sancionat per acumulació d'amonestacions. És l'home-gol del Girona (4 dianes) i el futbolista que desencalla el joc atacant del seu equip. Una baixa sensible que podria ser substituïda per Kayode. El nigerià té tots els números per ser la referència de l'equip de Machín acompanyat per Portu a la mitjapunta. Al mig del camp, el principal dubte és si serà titular Àlex Granell o Aleix Garcia, un dels dos, acompanyant un indiscutible Pere Pons.

Sense Muniesa però amb Timor

La principal novetat a la convocatòria va ser l'absència del defensa Marc Muniesa. Recuperat de la seva lesió, Machín ha decidit que no viatgi «per evitar qualsevol risc de recaiguda». El seu lloc hi podria aparèixer David Timor. El valencià va reaparèixer a Llagostera i avui podria tenir la seva primera gran oportunitat de la temporada després de superar la seva lesió i ser titular en el lloc de Juanpe. L'altre canvi en defensa podria ser al carriler esquerre, amb l'entrada de Mojica per Aday.

Qualitat ofensiva del Deportivo

El partit al camp del Celta pot ser una referència per un Girona que, emmirallant-se amb aquest matx, ha de saber veure les coses positives que ha de fer per guanyar a Riazor i el que ha de corregir per puntuar. La defensa s'ha de mostrar més solvent, sense deixar tantes facilitats al rival i en atac, materialitzar el màxim d'ocasions possibles per emportar-se el partit.

Costa creure que el conjunt entrenat per Pepe Mel hagi sumat només vuit punts en vuit jornades veient la qualitat i els noms dels futbolistes que té en plantilla. Sobretot ofensivament, amb homes tant perillosos com Lucas Pérez, que ha tornat a Riazor després del seu pas per l'Arsenal, el romanès Florin Andone, Fede Cartabia o Valverde, una de les grans joies del planter del Reial Madrid. És cert que ha rebut a casa equips com la Reial Societat o el conjunt madridista i en els dos últims partits a la Corunya, els gallecs han sumat dues victòries consecutives. Mel recupera per al partit Mosquera i Adrián, encara que no apunten a la titularitat. Tornarà a l'eix de la defensa Fabian Schär, absent per lesió a les últimes jornades i peça clau per l'ordre i el rigor defensiu local. El principal dubte és si serà Fede Valverde o Çolak el futbolista que ocupi la banda dreta de l'atac dels gallecs.