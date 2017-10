El Deportivo torna a entrar a la història del Girona tres anys després

El Deportivo figura ja en la història recent del Girona per partida doble. Fins ahir el nom del conjunt gallec estava inscrit com el del rival contra el qual es va assolir una agònica permanència a Segona A en aquella última jornada de la temporada 2013/14, ja amb Pablo Machín a la banqueta; ara també hi figura perquè, tres anys i mig després, el Girona va aconseguir a La Corunya la seva històrica primera victòria fora de casa en l'estrena a l'elit. Tres punts que donen molt d'aire al conjunt de Machín. Contra el Deportivo va aconseguir el seu primer èxit a la banqueta gironina, i contra el mateix rival, hi ha firmat el darrer: guanyar per primera vegada com a visitant a la màxima divisió del futbol espanyol.

El Girona feia sis partits que no guanyava. L'única victòria de la temporada datava fins ahir de finals d'agost, un triomf per la mínima contra el Màlaga (1-0) a l'estadi. Des d'aleshores només s'havien arrencat empats a Leganés (0-0) i Vigo (3-3), combinats amb derrotes a Bilbao (2-0) i a casa contra Sevilla (0-1), Barça (0-3) i Vila-real (1-2). Les primeres urgències de la temporada haurien trucat a la porta si ahir s'hagués tornat de buit de la Corunya. En canvi, amb els tres punts, el Girona no només fa un salt a la classificació prou notable (15è amb 9 punts), sinó que a més allunya els llocs de descens que marca el Las Palmas (6) a tres. I la diferència amb l'Alabès, penúltim, és de sis, i amb el Màlaga, cuer, de vuit. Xifres prou considerables a aquestes altures de la temporada i que donaran aire a un equip que tindrà com a rival diumenge que ve el Madrid, vigent campió de Lliga i d'Europa, en un altre partit per a la història a Montilivi.

D'altra banda, si el Deportivo figura per partida doble en la història recent del Girona, tampoc s'ha d'oblidar el paper de Galícia, l'escenari on els blanc-i-vermells han aconseguit els seus dos primers triomfs com a visitants en el retorn a Segona el 2008 i ahir en l'any de l'estrena a Primera. A Balaídos, contra el Celta, i amb un gol de Jaume Duran va arrencar l'agost de 2008 una aventura que camí de 10 anys després el Girona vol que encara no tingui sostre.