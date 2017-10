El Girona creix a Riazor

El Girona va assaborir anit per primer cop el gust de guanyar fora de casa a Primera. Una sensació nova i dolça per a un equip enfangat les últimes setmanes que es va espolsar la por i va treure a passejar aquella solidesa marca de la casa. Un gol de Portu (m.70) després que el Dépor hagués empatat a la segona part va donar els tres punts a un Girona que als últims minuts es podria haver estalviat el patiment si no hagués perdonat un grapat d'ocasions a la contra per fer el tercer.

Les derrotes d'Alabès i Las Palmas del cap de setmana oferien la possibilitat al Girona, més que de sobreviure una jornada més fora dels llocs de descens, l'opció de fer un pas endavant i redreçar el rumb erràtic de resultats del darrer mes amb un un cop de puny a la taula en un estadi imponent com Riazor. Així va ser. En futbol el que compta són els gols i els punts i jugar bé, per al Girona, no és ni molt menys una obligació. I menys si es guanya, perquè la sensació és d'allò més dolça i de victòria en victòria és com els equips creixen.

Ho va fer amb una novetat cridanera com va ser el relleu a la porteria, que va ocupar Bounou en el lloc d'Iraizoz. El marroquí va guanyar la partida al navarrès nou jornades després i es va estrenar a la màxima categoria. El retorn d'Aleix Garcia i l'entrada de Kayode pel sancionat Stuani van ser les altres novetats a l'onze blanc-i-vermell. Per part del Deportivo, Mel va apostar per només un davanter, Lucas Pérez, ben escudat per tres mitjapuntes com Cartabia, Valverde i Çolak.

Si Bounou era la principal cara nova del Girona, al Dépor la porteria també comptava amb un home poc habitual, Francis. El nigerià, de 19 anys, jugava tot just el seu segon partit amb el primer equip gallec. Els nervis del jove porter format a l'Aspire van fer que cantés fort en una sortida i el Girona estigués a punt d'avançar-se. Ramalho, però, no s'esperava l'errada i va rematar alt i malament. Prudents però amb una dosi d'atreviment, els gironins van tenir el control de la pilota durant el primer quart d'hora amb una interessant arribada de Portu sense conseqüències.

Els gallecs, de la seva banda, semblaven tenir controlada la situació malgrat no generar gens de perill a l'àrea de Bounou. No seria així, perquè en futbol ja se sap que qualsevol petit detall pot fer canviar un partit. Això és el que va passar al llindar de la mitja hora de joc quan una centrada de Portu per la qual pocs haurien donat gaire res, va acabar amb Albentosa fent caure Kayode dins l'àrea i l'àrbitre assenyalant un penal realment molt dubtós. Aday va ser l'encarregat de transformar-lo.

Els nervis del jove porter nigerià afegits a les imprecisions de l'equip i al 0-1 que reflectia el marcador, feien que l'afició i els mateixos jugadors locals es comencessin a neguitejar. Kayode era una illa en punta però se'n sortia prou bé entre Albentosa i Sidnei. Al nigerià però, li mancava connectar amb Portu i Borja com en un ràpid contracop que la defensa va tallar (m.34). El Girona estava seriós en defensa, molt sòlid i sense deixar fer gaire res al Dépor. Ara bé, sí que estava pecant de concedir massa córners i faltes a prop de l'àrea que en qualsevol moment podien costar un disgust.

A cinc minuts per a la mitja part, el partit hauria pogut fer un gir radical de no haver estat per la banderola de l'assistent. En dues ocasions, Riazor va celebrar el gol de l'empat (m.39 i m.41) però l'assistent va apreciar encertadament que tant Sidnei com Lucas Pérez estaven en posició incorrecta a l'hora de marcar. El Girona s'havia salvat.



A la mitja part amb avantatge

Sense haver fet una primera part gens vistosa, el Girona se n'anava a la mitja part amb avantatge al marcador. D'això es tractava. Ara tocava remar durant quaranta-cinc minuts més per intentar assegurar l'avantatge. Ben poc va durar la il·lusió. Gil Manzano va compensar el penal de Kayode assenyalant-ne un d'encara més rigorós de Ramalho a Lucas Pérez que el mateix davanter gallec va transformar. Poc abans, Portu havia obligat Francis a estirar-se per evitar el 0-2. L'escenari canviava però tampoc era dolent per al Girona. Machín va oxigenar el mig del camp amb Granell i Douglas Luiz en el lloc d'un desaparegut Borja García i de Pons, amonestat.

El Dépor collava. Tocaria patir sí, però tampoc tant. Bounou salvaria la rematada a boca de canó d'Adrián i Andone enviaria a fora un cop de cap. El Girona trauria el geni per tornar-se a avançar. Seria Portu qui afusellaria Francis després d'una assistència de Kayode. El Deportivo no es rendiria i incrementaria el setge sobre la porteria de Bounou. Tot i això, el Girona amb l'1-2 va desbordar el Deportivo. Els de Machín van jugar els millors minuts i van perdonar la sentència en diverses contres a peus de Douglas Luiz i Maffeo. El triomf era un fet.