El Girona torna a sumar els tres punts a fora mig any després de l'últim cop

Quan més ho necessitava, el Girona va sumar tres punts que li permeten respirar una mica, allunyar el descens i afrontar amb una mica més de tranquil·litat una setmana carregada de partits. A més, la victòria es va celebrar a fora, un escenari que no es vivia des de feia pràcticament sis mesos. I és que l'últim cop que l'equip havia estat capaç de guanyar lluny de Montilivi havia estat el 30 d'abril d'aquest mateix any, a l'Anxo Carro de Lugo a Segona A i amb un 1-2 al marcador. Des d'aquell dia, s'havien encadenat sis desplaçaments sense fortuna, amb quatre derrotes i només un parell d'empats (0-0 a Leganés i 3-3 a Balaídos, amb el Celta). Fins anit, també a terres gallegues. Va ser a Riazor, quan el Girona tornava a somriure a fora i aconseguia una victòria història: la primera que signa a la màxima categoria del futbol espanyol. Ara li toca redreçar el rumb a casa, on encadena tres derrotes. Això sí, el rival de diumenge serà tot un Reial Madrid.