Machín assenyala Gorka, l'asseu a la banqueta i Bounou debuta a Primera

Tota l'atenció, o almenys bona part, estava centrada a saber qui seria el substitut del sancionat Cristhian Stuani. L'uruguaià, pitxitxi de l'equip, es perdia el partit de Riazor per acumulació de targetes. Unes quantes opcions tenia Pablo Machín i finalment es va decantar per l'aposta més probable. Kayode sortia d'inici, sol en punta. Però va ser un altre el nom propi de la nit: Yassine Bounou. Per sorpresa general, el porter va ser titular, deixant el veterà Gorka Iraizoz a la banqueta. Una decisió, si més no de bon començament, sorprenent.

Un pèl dubitatiu a l'inici, poruc en més d'una ocasió a l'hora de sortir, va treure les dents al segon temps, on va mantenir a ratlla alguna acció perillosa del Deportivo. Només va encaixar un gol en 90 minuts, en el xut de penal de Lucas Pérez. Va encertar-ne la trajectòria i va estar a punt d'aturar-lo, però no va tenir sort. A part de confessar que va saber tres hores abans que seria titular, Bounou va parlar d'un partit «molt especial» i que havia «gaudit» durant els 90 minuts. «Sempre s'ha d'estar preparat. Conec el míster i sé que tard o d'hora es podia apostar per mi. L'important no és jugar més o menys, és seguir millorant i creixent».

El primer a referir-se a la seva titularitat va ser el director esportiu, Quique Cárcel, en declaracions a FEM Girona . «Ell és un més de l'equip. Qualsevol jugador pot sortir en qualsevol moment. Bounou ha esperat la seva oportunitat durant moltes jornades i avui (ahir per al lector) li ha tocat competir. Crec que ha fet un bon partit. Està aquí amb nosaltres per això, per respondre quan li arriba el seu moment. Però Gorka també ho està fent bé, amb unes primeres jornades força bones», va analitzar, abans de valorar que «tenim dos porters de garanties». També va opinar al respecte Pablo Machín, l'autèntic responable que anit Bounou sortís a jugar. «Ho he decidit així aquesta setmana», va dir, justificant les seves paraules. «Tenim dos porters que poden jugar a Primera. Ara he cregut convenient posar-lo a ell. No crec que els porters hagin d'estar destinats a jugar en només una competició. La temporada passada ja vam alternar entre Bounou i René. Aquest any, cadascú tindrà els seus moments». A més, va voler recordar que «al Deportivo n'han jugat quatre des de principi d'any».

Tot i entrenar amb el primer equip de l'Atlètic durant el curs 13/14 i fins i tot entrant en alguna convocatòria, Bounou mai va arribar a debutar a Primera. Li va arribar l'alternativa ahir, a Riazor, precisament on s'havia estrenat Iraizoz a l'elit uns quants anys enrere. I això que havia començat la temporada a la banqueta i a l'ombra del navarrès, titular indiscutible. Aquest havia encaixat 13 gols en 8 jornades; algun d'ells, possiblement evitable. Però també s'havia convertit en un dels porters amb més parades de la màxima categoria.