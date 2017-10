El Madrid evita portar el seu autobús oficial a Girona

El luxós autobús oficial del Real Madrid no serà el que porti els jugadors en els seus desplaçaments per la ciutat de Girona coincidint amb el partit que han de jugar aquest cap de setmana. Segons ha avançat 'Cuatro', el club blanc ha decidit que un vehicle amb l'escut oficial podria provocar algun problema de seguretat davant el clima polític que es viu a Catalunya. No és el primer cop que el Madrid renuncia a viatjar amb el seu autobús oficial. En la darrera Supercopa d'Espanya, els blancs van evitar portar-lo en el partit jugat a Barcelona.

L'enfrontament entre Girona i Madrid es jugarà per Sant Narcís, el dia 29, a 1/4 de 5 de la tarda. S'espera que l'estadi de Montilivi presenti un ple absolut, ja que les entrades posades a la venda es van esgotar en menys d'una hora. Els gironins arriben al matx després de sumar una valuosa victòria a Riazor davant el Deportivo.

Abans del partit del Madrid el Girona ha d'afrontar el partit dels setzens de final de la Copa del Rei davant el Llevant, també a Montilivi. Un emparellament que enfrontarà els dos equips que la temporada passada van pujar directe a Primera. En els precedents del curs passat, el Girona va tombar el Llevant a Montilivi per 2-1 i al Ciutat de València s'hi va imposar l'equip local pel mateix resultat.