Muñiz: "El Girona té una plantilla de bon nivell i segur que competirà bé"

L'entrenador del Llevant, Juan Ramón López Muñiz, ha parlat aquest migdia sobre el partit que el seu equip disputarà el dijous a Girona, corresponent a l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei. A banda de reconèixer que la cita li servirà per "donar minuts" als jugadors amb menys protagonisme, també ha elogiat el seu proper rival, recordant que juga amb un sistema diferent que els obligarà a adaptar-se.

"És un bon moment perquè els jugadors amb menys oportunitats reclamin una posició a l'equip. Entrarà gent que necessita jugar. És important que tothom tingui minuts", ha valorat Muñiz. Ha afegit també que "ens esperen 180 minuts per als que no solen jugar i perquè es puguin adaptar als mecanismes de l'equip durant els partits".

El tècnic ha subratllat que "intentarem guanyar el partit", recordant això sí que "és una eliminatòria de dos partits" i que "mirarem de fer el millor paper possible". Del Girona, ha dit que és un conjunt "molt similar" al Llevant. "Ve de pujar com nosaltres i està en una dinàmica normal, després de guanyar al Deportivo. Té una plantilla de bon nivell que estic segur que competirà", ha dit.