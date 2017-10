Tres jugadors del Girona FC dissenyen uns mitjons solidaris

Pere Pons, Àlex Granell i Eloi Amagat, membres de la plantilla del primer equip del Girona FC, han presentat aquesta tarda a Girona la col·lecció de mitjons Trisox, que compten amb dissenys personals dels jugadors i que es posaran a la venda per un període limitat de temps a la botiga Soxshop. Una part dels beneficis de la nova col·lecció de mitjons esportius es destinarà a finançar el projecte Pigmalió de Càritas Diocesana de Girona, que té per objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats d´infants i joves, a través de l'obtenció de beques per practicar esport. Els jugadors són els impulsors de la iniciativa i del destí solidari de part dels beneficis. Els dissenys s'han fet amb les seves aportacions personals, com dates històriques del club, com l´any de creació o el dia de l´ascens a Primera Divisió i motius que recorden la ciutat. Eloi Amagat ha dissenyat uns mitjons amb els colors del club, Àlex Granell uns de blaus i Pere Pons uns de grocs. Tots ells incorporen elements personals que els fan únics.

Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona ha volgut agrair, durant la presentació, la implicació dels jugadors i ha destacat la importància dels valors de l´esport per als infants i joves, en la mesura que fomenten el treball en equip i potencien la igualtat d´oportunitats.

El projecte Pigmalió, amb col·laboració amb la FPdG i la Fundació Ser.Gi, treballa per la integració escolar d´infants i adolescents desenvolupant competències educatives bàsiques, realitzant tutories individuals i fomentant la pràctica de l'esport. Tot l´alumnat del projecte Pigmalió rep una beca esportiva o artística. L´any passat, gairebé 40 infants i joves es van veure beneficiats d´aquest projecte. Un 76% va millorar els resultats acadèmics.