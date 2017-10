«És una victòria històrica que ens dona molta tranquil·litat»

Havia dit durant la prèvia Pablo Machín que el Girona tenia «moltes opcions» de guanyar a Riazor i així va ser. Va rebre la victòria el tècnic com «una satisfacció». Així va aparèixer a la sala de premsa, content pel resultat i pel que això significa. «És un triomf històric que ens dona molta tranquil·litat», ho va resumir, a banda de parlar d'un duel «igualat» en què no va veure pas que el Deportivo fos superior en cap moment.

«La victòria ratifica una mica el que estàvem fent. Si voleu que sigui crític, reconec que hem estat més bé d'altres dies en atac. Però en futbol molts cops no reps la recompensa quan vols, sinó quan els rivals t'ho permeten», va valorar. Per a Machín, «fins l'1-2 no hem vist el Girona que estem acostumats a ser. Però alguna cosa hem hagut de fer per minimitzar el Deportivo. Amb el segon gol he vist l'equip amb idees clares i confiança. Crec que hem defensat bé. Ells s'han aproximat però sense gaire perill i hem pogut fer el tercer diverses vegades. Hem demostrar que som ambiciosos i hem tret el nostre ADN». Per al tècnic, aquests tres punts «ens fan tenir certa tranquil·litat a la classificació» i també «confirma» que el Girona és un equip «capaç de competir en aquesta categoria».

En cap moment va considerar que el Deportivo hagués estat superior. «No he vist que el rival fos millor que nosaltres». És més, va assegurar que, per a ell, les «ocasions més clares» les havia signat el seu equip. Tampoc es va mullar amb els penals. «El nostre, d'altres cops no es xiularia. Però l'altre encara ho era menys. El criteri arbitral ha estat el mateix per als dos. No ha estat una victòria injusta». Va parlar d'una victòria «necessària» i també va elogiar Kayode. «Ha aprofitat l'oportunitat que ha tingut i ha demostrat que tots els jugadors ens poden aportar. Ha fet el que li hem demanat i estem contents. Ens ajudarà molt».