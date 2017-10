A fora se suma el que vola a Montilivi

Tot sovint els futbolistes són de recórrer a frases del tipus «de casa no han de volar punts» o «hem de fer del nostre estadi un fortí». Tòpics clàssics del món del futbol que lògicament van ben encaminats amb la realitat. I és que la dificultat de sumar punts a domicili fa que, sobretot als equips petits, els sigui de gran importància assegurar-ne el màxim com a locals. En la temporada del seu debut a Primera Divisió però, el Girona no està seguint aquesta màxima. I és que amb la victòria de dilluns a la Corunya, els homes de Pablo Machín ja han arreplegat més punts fora de casa (5) que no pas a Montilivi (4). Un bagatge sens dubte provocat per les visites d'alguns dels equips més potents de la Lliga a l'estadi com ho són el Barça, Sevilla o Vila-real, que han fet que el Girona, després de 9 jornades, tingui aquest balanç poc habitual. Per si encara no n'hi hagués prou, diumenge és el Reial Madrid qui visita l'estadi amb la clara amenaça d'ampliar el número de derrotes seguides com a local en partit de Lliga.

Curiosament, a més a més, Machín va explicar després del triomf a la Corunya que el Girona havia fet més mèrits en d'altres partits a domicili per haver pogut guanyar. El sorià es referia bàsicament a Vigo, on les errades defensives van penalitzar bastant (3-3) i a Leganés, estadi on la manca d'encert en la rematada final va impedir que el 0-0 inicial s'acabés movent al marcador electrònic.

Un dels motius que expliquen aquest desequilibri de punts entre a casa i a fora és segurament el tipus de rivals a qui s'ha enfrontat el Girona. En aquest sentit i malgrat que Pablo Machín vulgui esborrar del vestidor i de l'entorn el concepte «equips de la nostra Lliga», la realitat és que els gironins han sumat 8 punts dels 9 que tenen de moment contra aquells conjunts que no disputen aquesta temporada competició europea. Sí, el Girona ha competit i plantat cara contra el Barça, l'Athletic, i sobretot Sevilla, Vila-real i l'Atlètic de Madrid però el botí contra aquests equips que aquesta temporada estan disputant Lliga de Campions o Lliga Europa és només d'un punt: el 2-2 amb els matalassers en l'estrena. La resta, per bones sensacions que deixés l'equip van ser derrotes: 0-3 amb el Barça, 2-0 a San Mamés i 0-1 amb Sevilla i 1-2 amb el Vila-real. En canvi i els números així ho demostren, el rendiment del Girona contra els rivals que no van acabar la emporada passada entre els 7 primers classificats està sent més que notable. Així, els blanc-i-vermells van desfer-se del Màlaga a Montilivi (1-0) en la primera victòria de la història a la màxima categoria i dilluns van estrenar-se també a la Corunya amb un 1-2 ben treballat i merescut. A aquests 6 punts cal sumar-hi l'aconseguit a Butarque contra el Leganés en un partit lleig i disputadíssim amb ocasions pels dos costats (0-0) i el frenètic 3-3 a Balaídos contra el Celta.

Al marge del duel de Copa contra el Llevant de demà al vespre, el Girona tancarà els seus duels davant els equips europeus d'aquí a tres setmanes. Així, després de la visita del vigent campió d'Europa Reial Madrid de diumenge, el de Machín viatjaran a València per enfrontar-se al Llevant, i seguidament rebran la Reial Societat a Montilivi. El conjunt basc serà el setè i darrer rival que competeix a Europa aquest curs i que s'enfrontarà al Girona en aquest tram inicial de competició. Després de trencar la mala ratxa de victòries a Riazor, caldrà veure quin botí de punts n'extreu l'equip davant els blancs i els txuri-urdin per acabar de confirmar o no la teoria que tant desagrada a Machín.

Un mal normal

Els set equips europeus d'aquesta campanya (Madrid, Barça, Atlètic, Sevilla, Vila-real, Athletic Club i Reial Societat) estan fent estralls entre la resta de rivals. No només el Girona pateix la immensa superioritat sobretot de Barça, Madrid i Atlètic sinó que els equips de la denominada altra Lliga suen per a esgarrapar-los punts. No tots perquè en futbol sempre hi ha excepcions com més el cas del Llevant que ha sumat 7 punts de 9 possibles davant Madrid, Vila-real i Reial Societat. El Leganés, sorprenent cinquè classificat també ha sumat 4 punts dels fins ara 6 disputats contar Atlètic de Madrid i Athletic Club.

De moment hi ha cinc equips, Girona inclòs, que s'han enfrontat a cinc dels conjunts europeus fins ara. El millor balanç el té el Getafe amb un 4 de 15 aconseguit gràcies a un triomf davant el Vila-real i un empat amb la Reial Societat. De la seva banda, l'Espanyol ha sumat 3 de 15 (empats amb Reial, Sevilla i Vila-real) com també el Las Palmas, amb només un triomf davant el Sevilla i quatre derrotes amb Barça, Atlètic, Sevilla i Athletic Club. Pitjor que el Girona hi ha l'Eibar que compta per derrotes els seus enfrontaments amb Madrid, Barça, Sevilla, Vila-real i Athletic Club. Tampoc han sumat encara el Màlaga (0 de 9 davant Barça, Atlètic i Sevilla) i l'Alabès (0 de 12 contra Barça, Madrid ,Vila-real i Reial Societat). De la seva banda, tant Celta com Deportivo només han jugat dos partits contra els grans i de moment no han sumat cap punt (0 de 6).