Futbolistes, gironins i solidaris

El salt a Primera Divisió ha posat el Girona, i els seus jugadors, a l'aparador. Una nova realitat que, lluny de la ciutat, es fa més nítida en setmanes com aquesta en què el Madrid jugarà diumenge a Montilivi, però que, a Girona i en el seu entorn, es viu de manera clara en el dia a dia. En pocs anys, els que van de l'estrena a Segona Divisió A a l'arribada a Primera, els futbolistes del Girona han deixat de ser «semianònims» més enllà dels dies de partit. Avui en dia tots els nens gironins, a més de saber qui és Gerard Piqué, també saben qui és Pere Pons. Una evolució que coneixen bé, més que ningú, els futbolistes gironins que l'han viscut en primera persona. Gent com Eloi Amagat, Àlex Granell i Pere Pons que, prenent consciència de la seva nova condició d'altaveus de cara de la societat, s'han volgut implicar en un projecte solidari en suport al Projecte Pigmalió de Càritas. Els tres migcampistes del Girona varen presentar ahir tres models de mitjons que ells mateixos han dissenyat, amb referències a la trajectòria del club en els últims anys, i que serviran per recaptar diners de cara a aquesta iniciativa que impulsa la pràctica esportiva entre els nens i joves integrats en altres projectes educatius de Càritas. «Volíem que fos alguna cosa relacionada amb Girona, amb nens i relacionada amb l'esport, que és al que ens dediquem nosaltres», va explicar ahir Eloi Amagat en la presentació dels mitjons, que estaran a la venda per un temps limitat.

El Projecte Pigmalió és una iniciativa de Càritas per «augmentar les capacitats educatives de nens i nens de 6 a 16 anys mitjançant la practiva esportiva». Una part dels diners que es recaptin amb les vendes dels mitjons dissenyats per Eloi Amagat, Àlex Granell i Pere Pons aniran destinats a «beques per poder practicar un esport a joves que nosaltres acompanyem en altres projectes educatius». La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, va explicar el destí solidari de parts dels diners dels mitjons que es poden comprar a la botiga Soxshop del carrer Ballesteries i també per internet a la pàgina web del mateix establiment. «Un dels valors que té Càritas és donar oportunitats i això creiem que s'enllaça amb els valors de l'esport, perquè practicar esport de grup dona l'oportunitat a aquests joves de reforçar habilitats socials com el treball en equip i també d'eixamplar la seva xarxa d'amistats», va explicar Puigdevall que va donar les gràcies als tres futbolistes per «creure en la feina que fa Càritas». L'any passat pocs menys de 40 nens i joves es varen beneficiar de les beques del Projecte Pigmalió, un 76 per cent dels quals van millorar els seus resultats acadèmics demostrant els beneficis de practicar un esport d'equip en l'educació.

Els tres jugadors del Girona s'han encarregat personalment del disseny dels mitjons, cadascun amb el color d'una de les samarretes oficials del Girona: mitjons blanc-i-vermells (Eloi), blaus cel (Granell) i grocs (Pere Pons). El propietari de Soxshop, Quim Colomer, va engrescar Eloi, Granell i Pere Pons a fer el disseny d'uns mitjons en què, en el cas d'Eloi Amagat, apareixen la Catedral i Sant Fèlix «perquè som gironins i n'estem molt orgullosos», les coordenades de l'estadi de Montilivi i les dates de la fundació del club i del recent ascens a Primera Divisió. Amb el blau cel de la segona samarreta, Àlex Granell ha «jugat amb uns números que representen molt bé la meva vida esportiva i personal». A més de dates significatives de la història del Girona, Granell ha guardat un espai per «a l'afició del Girona que tant suport ens ha donat» amb una imatge de seguidors aixecant banderes. Finalment, Pere Pons ha aprofitat el color groc de la tercera samarreta del primer equip per «intentar jugar amb els colors de la senyera, perquè a més de gironins també som catalans» i també ha gravat en els mitjons una frase que li agrada de manera especial: «Cada dia és una oportunitat per millorar».