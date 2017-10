Machín: 'Volem passar l'eliminatòria contra el Llevant'

Pablo Machín ha comparegut aquesta tarda a la sala de premsa de Montilivi per parlar del partit de demà al vespre corresponent a l'anada dels setzens de final de Copa contra el Llevant. Un partit pel qual ha descartat a Pedro Alcalá i Farid Boulaya, tots dos amb molèsties, a banda d'assenyalar com a dubte al davanter Cristhian Stuani.

"Per sort, l'equip està bé. Fins i tot ha entrenat Pedro Alcalá, tot i que no estarà convocat. Tampoc Boulaya. L'únic dubte és Stuani, que té una molèstia al gluti", ha resumit. Pel que fa a Muniesa, fora de combat des del 20 de setembre, ha confirmat que el lloretenc "segur" que entrarà a la convocatòria.

Molt menys s'ha mullat sobre qui serà el porter titular del Girona, després que el dilluns canviés a Gorka Per Bounou. "No crec que la porteria sigui una posició fixa. Això no vol dir que no tingui confiança amb el que no juga. Cada partit s'ha de decidir. Gorka ha tingut el seu moment i vaig pensar que ara li tocava a en Yassine. He de decidir ara qui començarà la Copa", s'ha explicat.

Sense tenir encara decidit l'onze, el que té molt clar Machín és que "tot el món ha de tenir oportunitats", afirmant que jugaran d'inici la majoria dels futbolistes que no van tenir minuts a Riazor. "Volem passar l'eliminatòria i per fer-ho necessitem buscar aquells jugadors que estiguin en més bones condicions per competir. En un equip com el nostre, l'aspecte físic és innegociable. Volem donar una bona imatge contra el Llevant, un rival que s'assembla bastant a nosaltres".